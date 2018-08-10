В Твери отметили 75-ю годовщину победы в Курской битве

23 августа в Твери прошел торжественный митинг, посвященный 75-й годовщине победы в Курской битве. В мероприятии приняли участие Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных ветеранских организаций города, молодежных патриотических движений.

«Это сражение стало началом коренного перелома в событиях Великой Отечественной войны, с этого времени начался путь к Победе. Мы благодарим всех ветеранов за то, что они дали нам возможность жить в мирное время, развиваться и за то, что они ведут активную общественную работу, рассказывают подрастающему поколению о войне», - отметил Игорь Руденя.

Курская битва – одно из самых масштабных сражений Второй мировой войны, которое проходило на всей линии фронта между Орлом и Белгородом протяженностью 300 км с 5 июля по 23 августа 1943 года. Победа в Курской битве означала окончательный переход стратегической инициативы к советским войскам.

Свой вклад в исход сражения внесла и Тверская область. Один из участников тех событий – председатель Совета ветеранов Курской битвы, участник Великой Отечественной войны Спартак Сычев.

«Курская битва нанесла сокрушительный удар по немецко-фашистским захватчикам. Это сражение было очень тяжелым. Немцы готовились нанести серьезный удар, но этого не случилось. Наши войска оказали упорное сопротивление. Мы знали, за что мы боремся и что мы победим», - сказал Спартак Сычев.

28 июля участник Курской битвы, сражений под Ржевом и Киевом, штурма Берлина, форсирования Днепра Спартак Сычёв отметил 95-летний юбилей. Спартака Андреевича поздравили заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев и Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Ветерану вручён знак «Почётный гражданин Тверской области».

Спартак Сычёв награжден орденами Отечественной войны II и I степени, орденом Красной Звезды, медалями за боевые заслуги, «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За освобождение Белоруссии», «За освобождение Киева».

Сейчас Спартак Сычёв возглавляет Совет ветеранов-участников Курской битвы, ведёт активную общественную деятельность, выступает перед учащимися и студентами, принимает участие в значимых мероприятиях областного и федерального масштаба. 9 мая текущего года посетил Парад Победы на Красной площади.

Участники церемонии почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к Обелиску Победы.

Пресс-служба Правительства Тверской области