Борис Корчевников: «На фестивале в Твери СМИ показали, какими проектами мы можем сделать жизнь людей лучше»

Известный телеведущий, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников стал модератором дискуссионной площадки фестиваля телерадиокомпаний ЦФО «Территория хороших новостей», который 22-23 августа проходит в Твери.

«Наша дискуссионная площадка была посвящена роли средств массовой информации, которую они могут играть в развитии регионов. Причем журналисты собрались не просто поговорить, а предложить конкретные проекты, поделиться своим опытом. Считается, что СМИ – это «четвертая власть». На фестивале в Твери продемонстрированы ее практические возможности, СМИ показали, какими проектами мы можем сделать жизнь людей лучше», – сказал Борис Корчевников.

22 августа полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев находится с рабочим визитом в Тверской области. Основное мероприятие программы – участие в фестивале региональных телерадиокомпаний «Территория хороших новостей». Полпред и губернатор Игорь Руденя обсудили с представителями прессы и почётными гостями форума роль СМИ как инструмента развития территорий, а также вручили специальные призы победителям творческого конкурса фестиваля.

«Показатель высшего журналистского мастерства – делать хорошие новости. Позитивных событий происходит немало, и если люди о них узнают от журналистов, это является дополнительным стимулом для дальнейших достижений», – сказал Игорь Щёголев.

«СМИ являются одним из важнейших институтов развития общества. Журналисты формируют сегодняшние тренды – развитие инфраструктуры в регионах, экономики, инвестиционной привлекательности, туриндустрии – это, в конечном счёте, отношение людей к территории, на которой они проживают», – отметил Игорь Руденя.

XXI фестиваль региональных телерадиокомпаний Центрального федерального округа «Территория хороших новостей» проходит в Твери 22-23 августа. В этом году его участниками стали около 200 почётных гостей и журналистов. На творческий конкурс в рамках фестиваля было представлено 139 работ из 16 регионов Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.

Традиционно участники «Территории хороших новостей» проводят акцию «Доброе дело». В 2018 году журналисты заложат кирпичи с названиями своих регионов в стены Спасо-Преображенского собора, который в настоящее время восстанавливается на историческом месте в региональной столице.

Фестиваль «Территория хороших новостей» проходит в Тверской области с 1998 года. Его организаторами являются региональное Правительство, Международная Академия телевидения и радио, Ассоциация телерадиокомпаний Тверской области «Говорит и показывает Верхневолжье» при поддержке Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО. За два десятилетия фестиваль стал центром общения руководителей и журналистов региональных телерадиокомпаний, школой повышения профессионализма и качества работы.

В программе визита полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щёголева в Тверскую область 22 августа – совещание с руководителями территориальных органов федеральных органов государственной власти, посещение Тверского вагоностроительного завода и Тверского императорского дворца.