В Тверской области названы имена победителей XXI фестиваля телерадиокомпаний ЦФО «Территория хороших новостей»

22 августа в Твери прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров XXI фестиваля телерадиокомпаний Центрального федерального округа «Территория хороших новостей». В мероприятии приняли участие почетные гости, известные медийные персоны России.

Первое место в номинации «Лучший ведущий телевизионной программы» было присуждено главному редактору Новгородского областного телевидения Диане Васиной, в номинации «Лучший тележурналист» - Марии Лавриненко из телерадиокомпании «Истоки» (Орловская область). «Лучшей радиопрограммой «Новости» признана программа радио «Липецк-FM», «Лучшей телепрограммой «Новости» – программа Бежецкого независимого телевидения (Тверская область). В номинации «Лучшая операторская работа» победителем стал Сергей Дудкин, Бежецкое независимое телевидение (Тверская область).

В этом году в рамках конкурсной программы фестиваля была объявлена специальная тематическая номинация на лучшую работу, посвящённую 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. Победителем стала творческая команда программы «От истока» регионального информационного агентства «Верхневолжье».

Специальными призами Международной академии телевидения и радио за верность традициям отечественной журналистики в современном телевещании была отмечена телекомпания «ИнКом сеть» (ЗАТО Озерный),

за качественное вещание местных новостей - телерадиокомпания «Вёрда» (город Скопин, Рязанская область). Дипломом Межрегионального общественного фонда «Образование в третьем тысячелетии»» отмечена Ольга Абраменкова из телестудии «Сафоново плюс» (Смоленская область) за проект «Телестудия открыта для детей».

Награда Союза журналистов России была вручена телестудии «Универ ТВ» Тверского государственного университета за проект «Лица», приуроченный к 100-летию Союза журналистов России.

Обладателем специального приза Полномочного Представителя Президента РФ в ЦФО стал главный редактор телерадиокомпании «Липецкое время» Михаил Шаршаков. Специальный приз Губернатора Тверской области вручен руководителю телекомпании «Форвард-ТВ» (город Вышний Волочёк) Ольге Комеловой.

Центральным событием фестиваля стала дискуссионная площадка «СМИ как инструмент развития территорий», в которой приняли участие Полномочный Представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Показатель высшего журналистского мастерства — делать хорошие новости. Фестиваль «Территория хороших новостей» проходит уже в 21-й раз — это устоявшаяся традиция. Позитивных событий происходит немало, и если люди о них узнают от журналистов, это является дополнительным стимулом для дальнейших достижений», — сказал Игорь Щёголев.

«СМИ являются одним из важнейших институтов развития общества. Журналисты формируют сегодняшние тренды – развитие инфраструктуры в регионах, экономики, инвестиционной привлекательности, туриндустрии — это, в конечном счёте, отношение людей к территории, на которой они проживают», — отметил Игорь Руденя.

XXI фестиваль региональных телерадиокомпаний Центрального федерального округа «Территория хороших новостей» проходит в Твери 22-23 августа. В этом году его участниками стали около 200 почётных гостей и журналистов. На творческий конкурс в рамках фестиваля было представлено 139 работ из 16 регионов Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.

Справочно: Фестиваль региональных телерадиокомпаний «Территория хороших новостей» проходит в Тверской области с 1998 года. Его организаторами являются региональное Правительство, Международная Академия телевидения и радио, Ассоциация телерадиокомпаний Тверской области «Говорит и показывает Верхневолжье» при поддержке Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО. За два десятилетия фестиваль стал центром общения руководителей и журналистов региональных телерадиокомпаний, школой повышения профессионализма и качества работы.

Пресс-служба Правительства Тверской области