Игорь Руденя и Игорь Щеголев приняли участие в дискуссионной площадке «СМИ как инструмент развития территорий» на фестивале телерадиокомпаний ЦФО

22 августа в Тверской области в рамках традиционного XXI фестиваля региональных телерадиокомпаний Центрального федерального округа «Территория хороших новостей» прошла дискуссионная площадка «СМИ как инструмент развития территорий». В ее работе приняли участие Полномочный Представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Савва, известные медийные персоны России, представители региональных и местных СМИ. Ведущим медиаплощадки стал российский журналист и телеведущий, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников.

«Показатель высшего журналистского мастерства — делать хорошие новости. Фестиваль «Территория хороших новостей» проходит уже в 21-й раз — это устоявшаяся традиция. Позитивных событий происходит немало, и если люди о них узнают от журналистов, это является дополнительным стимулом для дальнейших достижений», — сказал Игорь Щёголев.

«СМИ являются одним из важнейших институтов развития общества. Журналисты формируют сегодняшние тренды – развитие инфраструктуры в регионах, экономики, инвестиционной привлекательности, туриндустрии — это, в конечном счёте, отношение людей к территории, на которой они проживают», — отметил Игорь Руденя.

Участники мероприятия осмотрели выставку традиционных народных промыслов районов Тверской области, в которых работают собственные телекомпании.

В ходе дискуссионной площадки участники фестиваля представили свои проекты по развитию территорий, обсудили актуальные задачи региональной журналистики.

В завершение мероприятия Игорь Щеголев и Игорь Руденя вручили главные награды участникам фестиваля «Территория хороших новостей». Обладателем специального приза Полномочного Представителя Президента РФ в ЦФО стал главный редактор телерадиокомпании «Липецкое время» Михаил Шаршаков. Специальный приз Губернатора Тверской области вручен руководителю телекомпании «Форвард-ТВ» (город Вышний Волочёк) Ольге Комеловой.

В программе визита Игоря Щёголева в тверской регион также совещание с руководителями территориальных органов федеральных органов государственной власти, посещение Тверского вагоностроительного завода и Тверского императорского дворца.

Справочно: Всего на участие в конкурсной программе фестиваля «Территория хороших новостей» было представлено более 139 работ из 16 регионов Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.

Фестиваль региональных телерадиокомпаний «Территория хороших новостей» проходит в Тверской области с 1998 года. Его учредителями являются региональное Правительство, аппарат Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО, Международная Академия телевидения и радио, Ассоциация телерадиокомпаний Тверской области «Говорит и показывает Верхневолжье». За два десятилетия фестиваль стал центром общения руководителей и журналистов региональных телерадиокомпаний, школой повышения профессионализма и качества работы.

Пресс-служба Правительства Тверской области