Игорь Щёголев и Игорь Руденя посетили Тверской императорский дворец

22 августа Полномочный Представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и Губернатор Игорь Руденя посетили Тверской императорский дворец.

Игорь Щеголев отметил достойное собрание произведений, представленных во дворце, а также подчеркнул, что современные возможности железнодорожного транспорта позволяют москвичам быстро и с комфортом приехать в Тверь, чтобы ознакомиться с достопримечательностями города.

Комплекс Тверского императорского дворца был официально открыт после реставрации в ноябре прошлого года. Он является образцом парадной архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища, где в настоящее время базируется тверской объединённый музей.

Реставрация объекта велась с 2012 года по проекту Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». Из федерального бюджета на эти цели было направлено более 3 млрд рублей.

За счёт регионального бюджета проведены ремонтно-реставрационные работы в хозяйственных постройках комплекса, благоустройство территории, воссоздание Дворцового сада, музеефикация главного корпуса. Продолжается комплексная реставрация оранжереи и здания бывшего реального училища. Объем финансирования – более 1,2 млрд рублей.

В 2017-м по инициативе Игоря Рудени стартовал просветительский проект «Нас пригласили во дворец». В прошлом году учреждение посетили 27270 учеников 8-11 классов школ Тверской области. Начиная с 2018-го бесплатные экскурсии по проекту «Нас пригласили во дворец» проводятся только для восьмиклассников. На эти цели в текущем году заложено более 4,1 млн рублей из регионального и муниципальных бюджетов. По поручению главы региона всех участников школьных экскурсий обеспечивают горячим питанием.

В ходе визита в Тверскую область 22 августа Полномочный Представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев принял участие в фестивале региональных телерадиокомпаний «Территория хороших новостей». Игорь Щёголев и Игорь Руденя обсудили с представителями прессы и почётными гостями форума роль СМИ как инструмента развития территорий, а также вручили специальные призы победителям творческого конкурса фестиваля.

Кроме того, Игорь Щёголев провёл совещание с руководителями территориальных органов федеральных органов государственной власти и ознакомился с работой Тверского вагоностроительного завода.

Справочно: Традиционный XXI фестиваль региональных телерадиокомпаний Центрального федерального округа «Территория хороших новостей» проходит в Твери 22-23 августа. В этом году его участниками стали около 200 почётных гостей и журналистов. На творческий конкурс в рамках фестиваля было представлено 139 работ из 16 регионов Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.

Традиционно участники «Территории хороших новостей» проводят акцию «Доброе дело». В 2018 году журналисты заложат кирпичи с названиями своих регионов в стены Спасо-Преображенского собора, который в настоящее время восстанавливается на историческом месте в региональной столице.

Фестиваль региональных телерадиокомпаний «Территория хороших новостей» проходит в Тверской области с 1998 года. Его организаторами являются региональное Правительство, Международная Академия телевидения и радио, Ассоциация телерадиокомпаний Тверской области «Говорит и показывает Верхневолжье» при поддержке Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО. За два десятилетия фестиваль стал центром общения руководителей и журналистов региональных телерадиокомпаний, школой повышения профессионализма и качества работы.

Пресс-служба Правительства Тверской области