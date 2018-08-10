Игорь Щёголев ознакомился с работой Тверского вагоностроительного завода

22 августа Полномочный Представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили Тверской вагоностроительный завод. Они осмотрели музей, где ознакомились с историей производства, а также рамно-кузовной цех и готовую продукцию завода – современный электропоезд «Иволга» и двухэтажные вагоны.

В 2018 году ТВЗ подписал ряд крупных контрактов. В частности, 293 вагона предприятие поставит для Федеральной пассажирской компании. В марте текущего года Игорь Руденя принял участие в подписании контракта на поставку 23 электропоездов «Иволга» для Центральной пригородной пассажирской компании на сумму более 11,7 млрд рублей.

Этим летом организована поставка от Тверского вагонзавода 20 плацкартных пассажирских вагонов модели 61-4447 для Белорусской железной дороги. Договор поставки подписан между ТВЗ и лизинговой компанией ООО «БелВЭБлизинг».

В январе предприятие посетил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства ознакомился с производством, обсудил с руководством и коллективом предприятия перспективы его развития.

По итогам 2017 года выручка предприятия составила 27 млрд рублей, было построено 515 пассажирских вагонов, 45 багажно-почтовых вагонов, более 220 кузовов вагонов метро, более 160 кузовов трамваев и другой техники. Обеспечены налоговые отчисления в объеме 2,6 млрд рублей.

Тверской вагоностроительный завод входит в состав АО «Трансмашхолдинг» и специализируется на выпуске одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международных пассажирских перевозок габарита RIC, электропоездов, а также различных типов вагонов спецназначения, кузовов вагонов метро и трамваев. В этом году предприятие отмечает 120-летие.

В ходе визита в Тверскую область 22 августа Полномочный Представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев принял участие в фестивале региональных телерадиокомпаний «Территория хороших новостей». Игорь Щёголев и Игорь Руденя обсудили с представителями прессы и почётными гостями форума роль СМИ как инструмента развития территорий, а также вручили специальные призы победителям творческого конкурса фестиваля.

Кроме того, Игорь Щёголев провёл совещание с руководителями территориальных органов федеральных органов государственной власти.

В программе поездки также посещение Тверского императорского дворца.

Справочно: Традиционный XXI фестиваль региональных телерадиокомпаний Центрального федерального округа «Территория хороших новостей» проходит в Твери 22-23 августа. В этом году его участниками стали около 200 почётных гостей и журналистов. На творческий конкурс в рамках фестиваля было представлено 139 работ из 16 регионов Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.

Традиционно участники «Территории хороших новостей» проводят акцию «Доброе дело». В 2018 году журналисты заложат кирпичи с названиями своих регионов в стены Спасо-Преображенского собора, который в настоящее время восстанавливается на историческом месте в региональной столице.

Фестиваль региональных телерадиокомпаний «Территория хороших новостей» проходит в Тверской области с 1998 года. Его организаторами являются региональное Правительство, Международная Академия телевидения и радио, Ассоциация телерадиокомпаний Тверской области «Говорит и показывает Верхневолжье» при поддержке Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО. За два десятилетия фестиваль стал центром общения руководителей и журналистов региональных телерадиокомпаний, школой повышения профессионализма и качества работы.

Пресс-служба Правительства Тверской области