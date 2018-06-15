ЛИДЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ КОММЕНТИРУЮТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО АКВАБАЙКУ В ТВЕРИ

Сергей Чемезов: Уровень организации соревнований по аквабайку в Тверской области из года в год растет Победитель Кубка России по аквабайку в классе фристайл Сергей Чемезов отметил достойный уровень организации соревнований в тверском регионе. «Это мои четвертые соревнования в России, также приходилось выступать за границей. В Твери я участвовал в состязаниях два года назад, и могу сказать, что уровень организации растет», – поделился мнением с журналистами Сергей Чемезов, выступивший в дисциплине «фристайл». «Если еще раз пригласят, обязательно приеду!», – добавил он. 23 июня в акватории Волги в центре Твери прошли основные выступления участников Кубка России по аквабайку, который стартовал в Тверской области 21 июня. В программе – фристайл и первые в мире международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу) Соревнования посетил Губернатор Игорь Руденя. «Сегодня мы увидели прекрасные выступления, и самое главное – волю к победе всех выступающих. В Тверской области это уже третьи соревнования по аквабайку. Надеемся, что на тверской земле эти соревнования будут проходить на постоянной основе. Будем рады ежегодно проводить это мероприятие», – сказал Игорь Руденя. Губернатор вручил награду от Правительства Тверской области в номинации «За волю к победе» Михаилу Ершову, самому старшему участнику соревнований. Также награждены призеры и победитель Кубка России в дисциплине фристайл. Кроме того, от туристического портала Тверской области Welcometver.ru вручен специальный приз аквабайкеру из самого дальнего региона России Михаилу Ляховчуку из Иркутска. В соревнованиях принимают участие около 60 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Иркутска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Красноярска, Казани, Альметьевска и других городов.

Тимофей Бережной: В стоматологии и аквабайке много схожего

Участник прошедшего в Твери Кубка России по аквабайку Тимофей Бережной рассказал, почему выбрал этот вид спорта.

«Я выступал в дисциплине «гидрофлай», ощущения отличные! Вообще по профессии я стоматолог, и в моем деле много схожего с аквабайком – нужна концентрация, хорошая подготовка, бывает так, что приходится рисковать», – считает Тимофей Бережной.

Спортсмен отметил, что ему удается совмещать работу с увлечением аквабайком, в том числе с поездками на соревнования.

«В аквабайке главное – не бояться, и будешь высоко летать над водой, делать трюки. В перспективе планирую освоить переднее сальто, его делают всего несколько спортсменов в мире», – поделился своим планами Тимофей Бережной.

23 июня в акватории Волги в центре Твери прошли основные выступления участников Кубка России по аквабайку, который стартовал в Тверской области 21 июня. В программе – фристайл и первые в мире международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу) Соревнования посетил Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня мы увидели прекрасные выступления, и самое главное – волю к победе всех выступающих. В Тверской области это уже третьи соревнования по аквабайку. Надеемся, что на тверской земле эти соревнования будут проходить на постоянной основе. Будем рады ежегодно проводить это мероприятие», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор вручил награду от Правительства Тверской области в номинации «За волю к победе» Михаилу Ершову, самому старшему участнику соревнований. Также награждены призеры и победитель Кубка России в дисциплине фристайл. Золото в этой категории завоевал Сергей Чемезов из Москвы.

Кроме того, от туристического портала Тверской области Welcometver.ru вручен специальный приз аквабайкеру из самого дальнего региона России Михаилу Ляховчуку из Иркутска.

В соревнованиях принимают участие около 60 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Иркутска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Красноярска, Казани, Альметьевска и других городов.

Сергей Веремеенко: Всероссийские соревнования по аквабайку стали хорошей традицией для Тверской области

По мнению депутата Законодательного Собрания Тверской области Сергея Веремеенко, прошедшие в Твери Кубок и первенство России по аквабайку стали ярким событием в спортивной и общественной жизни Верхневолжья.

«Это соревнования уже традиционно проходят в нашем регионе. Организация была великолепной, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности. Необходимо проявлять инициативу, чтобы Тверская область принимала участников со всей России и в следующем году», – считает Сергей Веремеенко.

23 июня в акватории Волги в центре Твери прошли основные выступления участников Кубка России по аквабайку, который стартовал в Тверской области 21 июня. В программе – фристайл и первые в мире международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу) Соревнования посетил Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня мы увидели прекрасные выступления, и самое главное – волю к победе всех выступающих. В Тверской области это уже третьи соревнования по аквабайку. Надеемся, что на тверской земле эти соревнования будут проходить на постоянной основе. Будем рады ежегодно проводить это мероприятие», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор вручил награду от Правительства Тверской области в номинации «За волю к победе» Михаилу Ершову, самому старшему участнику соревнований. Также награждены призеры и победитель Кубка России в дисциплине фристайл. Золото в этой категории завоевал Сергей Чемезов из Москвы.

Кроме того, от туристического портала Тверской области Welcometver.ru вручен специальный приз аквабайкеру из самого дальнего региона России Михаилу Ляховчуку из Иркутска.

В соревнованиях принимают участие около 60 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Иркутска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Красноярска, Казани, Альметьевска и других городов.

Михаил Ершов: Тверская область – отличное место для аквабайка

По мнению мастера спорта России по водно-моторному спорту, члена оргкомитета Кубка и первенства России по аквабайку Михаила Ершова, Тверская область достойно приняла соревнования.

«Это отличный регион для нашего вида спорта. Тверь имеет удобное географическое расположение. Соревнования проходили в центре города, на Волге. Уровень организации, безопасность – все было на достойном уровне, – отметил Михаил Ершов. – Я давно занимаюсь аквабайком, участвовал в разных соревнованиях, в том числе в чемпионатах мира, так что есть, с чем сравнить».

23 июня в акватории Волги в центре Твери прошли основные выступления участников Кубка России по аквабайку, который стартовал в Тверской области 21 июня. В программе – фристайл и первые в мире международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу) Соревнования посетил Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня мы увидели прекрасные выступления, и самое главное – волю к победе всех выступающих. В Тверской области это уже третьи соревнования по аквабайку. Надеемся, что на тверской земле эти соревнования будут проходить на постоянной основе. Будем рады ежегодно проводить это мероприятие», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор вручил награду от Правительства Тверской области в номинации «За волю к победе» Михаилу Ершову, самому старшему участнику соревнований. Также награждены призеры и победитель Кубка России в дисциплине фристайл. Золото в этой категории завоевал Сергей Чемезов из Москвы.

Кроме того, от туристического портала Тверской области Welcometver.ru вручен специальный приз аквабайкеру из самого дальнего региона России Михаилу Ляховчуку из Иркутска.

В соревнованиях принимают участие около 60 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Иркутска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Красноярска, Казани, Альметьевска и других городов.