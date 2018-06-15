ЛИДЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ КОММЕНТИРУЮТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО АКВАБАЙКУ В ТВЕРИ

Юнис Лукманов: Успехи тверских соревнований по аквабайку будут продолжены на Олимпийских играх
Президент Федерации водно-моторного спорта России Юнис Лукманов поблагодарил Правительство Тверской области за поддержку Кубка и первенства России по аквабайку и рассказал о перспективах этого вида спорта.
«На тверской земле 23 июня впервые в мире прошли соревнования международного уровня по гидрофлаю. Это большая честь для России, для нашей Федерации, и это хороший знак. В аквабайке много молодых имен, у этого вида спорта отличные перспективы для развития. Надеюсь, что нас ждет успех и победы на будущих Олимпийских играх – есть все шансы, что водно-моторный спорт будет на них представлен. Федерация выражает огромную благодарность Правительству Тверской области за поддержку и прекрасную организацию мероприятия», – сказал Юнис Лукманов на церемонии награждения победителей и призеров соревнований.
23 июня в акватории Волги в центре Твери прошли основные выступления участников Кубка России по аквабайку, который стартовал в Тверской области 21 июня. В программе – фристайл и первые в мире международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу) Соревнования посетил Губернатор Игорь Руденя.
«Сегодня мы увидели прекрасные выступления, и самое главное – волю к победе всех выступающих. В Тверской области это уже третьи соревнования по аквабайку. Надеемся, что на тверской земле эти соревнования будут проходить на постоянной основе. Будем рады ежегодно проводить это мероприятие», – сказал Игорь Руденя.
Губернатор вручил награду от Правительства Тверской области в номинации «За волю к победе» Михаилу Ершову, самому старшему участнику соревнований. Также награждены призеры и победитель Кубка России в дисциплине фристайл. Золото в этой категории завоевал Сергей Чемезов из Москвы.
Кроме того, от туристического портала Тверской области Welcometver.ru вручен специальный приз аквабайкеру из самого дальнего региона России Михаилу Ляховчуку из Иркутска.
В соревнованиях принимают участие около 60 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Иркутска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Красноярска, Казани, Альметьевска и других городов.
Андрей Краснов: Тверь – один из центров аквабайка в России
Председатель оргкомитета Кубка и первенства России по аквабайку Андрей Краснов считает, что роль тверского региона в развитии этого вида спорта из года в год растет.
«Становление аквабайка началось в Санкт-Петербурге, затем он получил активное развитие в столице. Сейчас на авансцену вышла Тверь, которая стала третьим центром аквабайка в России», – рассказал он.
Андрей Краснов отметил, что соревнования в этой дисциплине проводятся в Тверской области третий год подряд, и выразил надежду, что эта традиция будет продолжена.
«В этом году география очень широкая: Кубок собрал участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иркутска, Альметьевска, Сочи, других городов. Важно, что Губернатор Тверской области Игорь Руденя оказывает поддержку этим соревнованиям», – добавил он.
23 июня в акватории Волги в центре Твери прошли основные выступления участников Кубка России по аквабайку, который стартовал в Тверской области 21 июня. В программе – фристайл и первые в мире международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу) Соревнования посетил Губернатор Игорь Руденя.
«Сегодня мы увидели прекрасные выступления, и самое главное – волю к победе всех выступающих. В Тверской области это уже третьи соревнования по аквабайку. Надеемся, что на тверской земле эти соревнования будут проходить на постоянной основе. Будем рады ежегодно проводить это мероприятие», – сказал Игорь Руденя.
Губернатор вручил награду от Правительства Тверской области в номинации «За волю к победе» Михаилу Ершову, самому старшему участнику соревнований. Также награждены призеры и победитель Кубка России в дисциплине фристайл. Золото в этой категории завоевал Сергей Чемезов из Москвы.
Кроме того, от туристического портала Тверской области Welcometver.ru вручен специальный приз аквабайкеру из самого дальнего региона России Михаилу Ляховчуку из Иркутска.
В соревнованиях принимают участие около 60 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Иркутска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Красноярска, Казани, Альметьевска и других городов.
Сергей Чемезов: Уровень организации соревнований по аквабайку в Тверской области из года в год растет
Победитель Кубка России по аквабайку в классе фристайл Сергей Чемезов отметил достойный уровень организации соревнований в тверском регионе.
«Это мои четвертые соревнования в России, также приходилось выступать за границей. В Твери я участвовал в состязаниях два года назад, и могу сказать, что уровень организации растет», – поделился мнением с журналистами Сергей Чемезов, выступивший в дисциплине «фристайл».
«Если еще раз пригласят, обязательно приеду!», – добавил он.
23 июня в акватории Волги в центре Твери прошли основные выступления участников Кубка России по аквабайку, который стартовал в Тверской области 21 июня. В программе – фристайл и первые в мире международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу) Соревнования посетил Губернатор Игорь Руденя.
«Сегодня мы увидели прекрасные выступления, и самое главное – волю к победе всех выступающих. В Тверской области это уже третьи соревнования по аквабайку. Надеемся, что на тверской земле эти соревнования будут проходить на постоянной основе. Будем рады ежегодно проводить это мероприятие», – сказал Игорь Руденя.
Губернатор вручил награду от Правительства Тверской области в номинации «За волю к победе» Михаилу Ершову, самому старшему участнику соревнований. Также награждены призеры и победитель Кубка России в дисциплине фристайл.
Кроме того, от туристического портала Тверской области Welcometver.ru вручен специальный приз аквабайкеру из самого дальнего региона России Михаилу Ляховчуку из Иркутска.
В соревнованиях принимают участие около 60 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Иркутска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Красноярска, Казани, Альметьевска и других городов.
Тимофей Бережной: В стоматологии и аквабайке много схожего
Участник прошедшего в Твери Кубка России по аквабайку Тимофей Бережной рассказал, почему выбрал этот вид спорта.
«Я выступал в дисциплине «гидрофлай», ощущения отличные! Вообще по профессии я стоматолог, и в моем деле много схожего с аквабайком – нужна концентрация, хорошая подготовка, бывает так, что приходится рисковать», – считает Тимофей Бережной.
Спортсмен отметил, что ему удается совмещать работу с увлечением аквабайком, в том числе с поездками на соревнования.
«В аквабайке главное – не бояться, и будешь высоко летать над водой, делать трюки. В перспективе планирую освоить переднее сальто, его делают всего несколько спортсменов в мире», – поделился своим планами Тимофей Бережной.
23 июня в акватории Волги в центре Твери прошли основные выступления участников Кубка России по аквабайку, который стартовал в Тверской области 21 июня. В программе – фристайл и первые в мире международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу) Соревнования посетил Губернатор Игорь Руденя.
«Сегодня мы увидели прекрасные выступления, и самое главное – волю к победе всех выступающих. В Тверской области это уже третьи соревнования по аквабайку. Надеемся, что на тверской земле эти соревнования будут проходить на постоянной основе. Будем рады ежегодно проводить это мероприятие», – сказал Игорь Руденя.
Губернатор вручил награду от Правительства Тверской области в номинации «За волю к победе» Михаилу Ершову, самому старшему участнику соревнований. Также награждены призеры и победитель Кубка России в дисциплине фристайл. Золото в этой категории завоевал Сергей Чемезов из Москвы.
Кроме того, от туристического портала Тверской области Welcometver.ru вручен специальный приз аквабайкеру из самого дальнего региона России Михаилу Ляховчуку из Иркутска.
В соревнованиях принимают участие около 60 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Иркутска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Красноярска, Казани, Альметьевска и других городов.
Сергей Веремеенко: Всероссийские соревнования по аквабайку стали хорошей традицией для Тверской области
По мнению депутата Законодательного Собрания Тверской области Сергея Веремеенко, прошедшие в Твери Кубок и первенство России по аквабайку стали ярким событием в спортивной и общественной жизни Верхневолжья.
«Это соревнования уже традиционно проходят в нашем регионе. Организация была великолепной, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности. Необходимо проявлять инициативу, чтобы Тверская область принимала участников со всей России и в следующем году», – считает Сергей Веремеенко.
23 июня в акватории Волги в центре Твери прошли основные выступления участников Кубка России по аквабайку, который стартовал в Тверской области 21 июня. В программе – фристайл и первые в мире международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу) Соревнования посетил Губернатор Игорь Руденя.
«Сегодня мы увидели прекрасные выступления, и самое главное – волю к победе всех выступающих. В Тверской области это уже третьи соревнования по аквабайку. Надеемся, что на тверской земле эти соревнования будут проходить на постоянной основе. Будем рады ежегодно проводить это мероприятие», – сказал Игорь Руденя.
Губернатор вручил награду от Правительства Тверской области в номинации «За волю к победе» Михаилу Ершову, самому старшему участнику соревнований. Также награждены призеры и победитель Кубка России в дисциплине фристайл. Золото в этой категории завоевал Сергей Чемезов из Москвы.
Кроме того, от туристического портала Тверской области Welcometver.ru вручен специальный приз аквабайкеру из самого дальнего региона России Михаилу Ляховчуку из Иркутска.
В соревнованиях принимают участие около 60 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Иркутска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Красноярска, Казани, Альметьевска и других городов.
Михаил Ершов: Тверская область – отличное место для аквабайка
По мнению мастера спорта России по водно-моторному спорту, члена оргкомитета Кубка и первенства России по аквабайку Михаила Ершова, Тверская область достойно приняла соревнования.
«Это отличный регион для нашего вида спорта. Тверь имеет удобное географическое расположение. Соревнования проходили в центре города, на Волге. Уровень организации, безопасность – все было на достойном уровне, – отметил Михаил Ершов. – Я давно занимаюсь аквабайком, участвовал в разных соревнованиях, в том числе в чемпионатах мира, так что есть, с чем сравнить».
23 июня в акватории Волги в центре Твери прошли основные выступления участников Кубка России по аквабайку, который стартовал в Тверской области 21 июня. В программе – фристайл и первые в мире международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу) Соревнования посетил Губернатор Игорь Руденя.
«Сегодня мы увидели прекрасные выступления, и самое главное – волю к победе всех выступающих. В Тверской области это уже третьи соревнования по аквабайку. Надеемся, что на тверской земле эти соревнования будут проходить на постоянной основе. Будем рады ежегодно проводить это мероприятие», – сказал Игорь Руденя.
Губернатор вручил награду от Правительства Тверской области в номинации «За волю к победе» Михаилу Ершову, самому старшему участнику соревнований. Также награждены призеры и победитель Кубка России в дисциплине фристайл. Золото в этой категории завоевал Сергей Чемезов из Москвы.
Кроме того, от туристического портала Тверской области Welcometver.ru вручен специальный приз аквабайкеру из самого дальнего региона России Михаилу Ляховчуку из Иркутска.
В соревнованиях принимают участие около 60 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Иркутска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Красноярска, Казани, Альметьевска и других городов.
Арсений Маланцев: Конкурентная борьба, зрелищность, безопасность – этим запомнились соревнования по аквабайку в Твери
Участник Кубка России по аквабайку Арсений Маланцев в интервью журналистам поделился своими впечатлениями о прошедших в Твери состязаниях.
«Я участвовал в соревнованиях в прошлом году в Конаково, в этом году приехал в Тверь. Организация, в том числе со стороны Правительства Тверской области, – на высшем уровне. Акваторию патрулирует ГИМС. Есть поддержка со стороны ДПС, полиции – все это позволяет обеспечивать безопасность», – отметил Арсений Маланцев.
Он добавил, что в дисциплине «фристайл», в которой он выступает, в этом году заявилось меньше спортсменов, однако уровень их мастерства выше.
«Есть конкурентная борьба, поэтому соревнования получились красивые, зрелищные», – сказал Арсений Маланцев.
23 июня в акватории Волги в центре Твери прошли основные выступления участников Кубка России по аквабайку, который стартовал в Тверской области 21 июня. В программе – фристайл и первые в мире международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу) Соревнования посетил Губернатор Игорь Руденя.
«Сегодня мы увидели прекрасные выступления, и самое главное – волю к победе всех выступающих. В Тверской области это уже третьи соревнования по аквабайку. Надеемся, что на тверской земле эти соревнования будут проходить на постоянной основе. Будем рады ежегодно проводить это мероприятие», – сказал Игорь Руденя.
Губернатор вручил награду от Правительства Тверской области в номинации «За волю к победе» Михаилу Ершову, самому старшему участнику соревнований. Также награждены призеры и победитель Кубка России в дисциплине фристайл. Золото в этой категории завоевал Сергей Чемезов из Москвы.
Кроме того, от туристического портала Тверской области Welcometver.ru вручен специальный приз аквабайкеру из самого дальнего региона России Михаилу Ляховчуку из Иркутска.
В соревнованиях принимают участие около 60 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Иркутска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Красноярска, Казани, Альметьевска и других городов.
Андрей Шилов: Соревнования по аквабайку дали новый импульс для развития водно-моторного спорта в Тверской области
Руководитель Тверской областной федерации водно-моторного спорта Андрей Шилов прокомментировал прошедшие в Твери Кубок и первенство России по аквабайку.
«Соревнования проходят на территории Верхневолжья в третий раз. Уровень организации с каждым разом растет. В этом году проводились сразу Кубок и первенство России в нескольких дисциплинах. Выступили как любители, так и мастера спорта и победителей европейских соревнований», – отметил Андрей Шилов.
Он добавил, что проведение состязаний такого уровня способствует развитию водно-моторного спорта в Тверской области.
23 июня в акватории Волги в центре Твери прошли основные выступления участников Кубка России по аквабайку, который стартовал в Тверской области 21 июня. В программе – фристайл и первые в мире международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу) Соревнования посетил Губернатор Игорь Руденя.
«Сегодня мы увидели прекрасные выступления, и самое главное – волю к победе всех выступающих. В Тверской области это уже третьи соревнования по аквабайку. Надеемся, что на тверской земле эти соревнования будут проходить на постоянной основе. Будем рады ежегодно проводить это мероприятие», – сказал Игорь Руденя.
Губернатор вручил награду от Правительства Тверской области в номинации «За волю к победе» Михаилу Ершову, самому старшему участнику соревнований. Также награждены призеры и победитель Кубка России в дисциплине фристайл. Золото в этой категории завоевал Сергей Чемезов из Москвы.
Кроме того, от туристического портала Тверской области Welcometver.ru вручен специальный приз аквабайкеру из самого дальнего региона России Михаилу Ляховчуку из Иркутска.
В соревнованиях принимают участие около 60 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Иркутска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Красноярска, Казани, Альметьевска и других городов.