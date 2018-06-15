Игорь Руденя вручил награду в номинации «За волю к победе» на Кубке России по аквабайку

23 июня в акватории Волги в центре Твери прошли основные выступления участников Кубка России по аквабайку и первенства России по водно-моторному спорту в классах «аквабайк», которые стартовали в Тверской области 21 июня. Верхневолжье принимает чемпионат уже в третий раз. Соревнования посетил Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня мы увидели прекрасные выступления, и самое главное – волю к победе всех выступающих. В Тверской области это уже третьи соревнования по аквабайку. Надеемся, что на тверской земле эти соревнования будут проходить на постоянной основе. Будем рады ежегодно проводить это мероприятие», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор вручил награду от Правительства Тверской области в номинации «За волю к победе» Михаилу Ершову, самому старшему участнику соревнований. Также награждены призеры и победитель Кубка России в дисциплине фристайл. Золото в этой категории завоевал Сергей Чемезов из Москвы.

Кроме того, от туристического портала Тверской области Welcometver.ru вручен специальный приз аквабайкеру из самого дальнего региона России Михаилу Ляховчуку из Иркутска.

Всего в соревнованиях принимают участие около 60 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Рязани, Иркутска, Нижнего Новгорода, Владимира, Ростова-на-Дону, Красноярска, Казани, Альметьевска, Углича и других городов. В дисциплине ски-дивижин Тверскую область в этом году представляют участники конаковского спортивно-технического клуба «РОСТО» Николай и Тимур Архиповы.

«Уже третий год подряд мы успешно проводим в Тверской области соревнования по аквабайку. Надеемся, что эта традиция будет продолжена, потому что аквабайк здесь знают и любят. Очень приятно, что Губернатор оказывает содействие в проведении соревнований. Совместно решаются все вопросы», – рассказал руководитель Оргкомитета Кубка России по аквабайку Андрей Краснов.

«Тверская область – отличный регион для этого вида спорта. Географически место удобное для нас. Я неоднократно участвовал в соревнованиях различного уровня, в том числе международных. Отмечу, что уровень организации соревнований, безопасность – все на достойном уровне», – отметил член оргкомитета Кубка России по аквабайку, мастер спорта России по водно-моторному спорту Михаил Ершов.

Победителей в этом году определяют в разных возрастных категориях в трёх классах: кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл (демонстрация трюков). Также в программе – первые в мире международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу) под эгидой Международного водно-моторного союза.

В прошлом году Чемпионат России по аквабайку принимали в Конаковском районе, в акватории Московского моря. Соревнования посетил Игорь Руденя и другие почётные гости. В состязаниях приняли участие около 50 спортсменов. Параллельно было организовано первенство страны по аквабайку среди юниоров.

Кубок России по аквабайку проводит Федерация водно-моторного спорта России при поддержке Министерства спорта РФ, Правительства Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области