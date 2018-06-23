ВЫБОРЫ – 2018: 9 сентября 2018 года – Единый день голосования в России

9 сентября 2018 года в России состоится Единый день голосования. На свои избирательные участки придут избиратели практических всех регионов, за исключением республики Марий-Эл.

Тверская область – одна из территорий, где пройдут одни из самых масштабных избирательных кампаний – основные, повторные и дополнительные выборы разного уровня.

9 сентября на дополнительных выборах по Заволжскому избирательному округу № 180 в Тверской области предстоит избрать депутата Государственной Думы России седьмого созыва – мандат остался вакантным после того, как ранее избранный депутат по этому округу Владимир Васильев был назначен врио главы республики Дагестан.

Думские выборы пройдут на территории 27 муниципальных образований, включая крупнейшие городские агломерации нашего региона – города Ржев, Торжок, Вышний Волочек, Осташковский и Нелидовский городские округа.

Выбирать депутата Госдумы будут жители двух закрытых административно-территориальных образований нашей области – «Солнечный» и «Озерный», избиратели Андреапольского, Бельского, Бологовского, Вышневолоцкого, Жарковского, Западнодвинского, Зубцовского, Калининского (городское поселение «поселок Васильевский мох», Аввакумовское, Заволжское, Кулицкое, Медновское, Михайловское и Черногубовское сельские поселения), Кувшиновского, Лихославльского, Оленинского, Пеновского, Ржевского, Селижаровского, Спировского, Старицкого, Торжокского, Торопецкого и Фировского районов.

В областном центре - городе Твери – территорией выборов станет только Заволжский район.

Параллельно с федеральными выборами в Тверской области пройдут еще 210 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований, в ходе которых замещению подлежат почти 2000 депутатских мандатов.

В одних территориях области будут выбирать только депутата Госдумы; в других – только депутатов муниципального уровня. На части территорий пройдут самые сложные – совмещенные выборы, где избиратели получат на руки сразу два-три избирательных бюллетеня, поскольку будут выбирать и депутата Госдумы, и представителей местной власти.

Не будет выборов этой осенью только в Калязинском районе и в городе Кимры, а также в Московском, Пролетарском и Центральном районах города Твери.

Сложность предстоящих кампаний заключается именно в совмещении выборов разного уровня – проводятся они по разным правилам.

Так, например, на думских выборах не будет открепительных удостоверений и досрочного голосования – вместо них реализуют проект «Мобильный избиратель», позволяющий в пределах Заволжского одномандатного избирательного округа голосовать на любом избирательном участке.

Для того, чтобы голосовать там, где удобно, предварительно нужно подать соответствующее заявление в пункты приема заявлений любой из 27 территориальных, 649 участковых избирательных комиссий, либо в один из 19 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), работающих на территории Заволжского одномандатного избирательного округа, либо самостоятельно заполнить соответствующее заявление на Едином портале госуслуг.

Заявление о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в территориальную избирательную комиссию или в МФЦ подать можно с 25 июля по 5 сентября 2018 года, с 25 июля и до 24.00 5 сентября его также можно заполнить на едином портале госуслуг.

С 30 августа по 5 сентября с заявлением о включении в списки избирателей можно обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию. У тех, кто в эти сроки не уложился, сохраняется возможность подать специальное заявление в УИК с 6 сентября до 14.00 8 сентября 2018 года.

На муниципальных выборах единственной альтернативой для тех, кто не сможет в силу различных причин (отпуск, командировка и другие) попасть 9 сентября на свой избирательный участок, станет досрочное голосование. В помещении территориальной (муниципальной) избирательной комиссии на муниципальных выборах проголосовать досрочно можно будет с 29 августа по 4 сентября, в участковой избирательной комиссии - с 5 по 8 сентября 2018 года.

Еще одна важная особенность местных выборов заключается в том, что голосования «против кандидатов» («против всех списков кандидатов») больше не будет, и выбирать мы сможем только из реальных кандидатур, участвующих в выборах.

С полным перечнем избирательных кампаний, проводимых на территории своего города или района, можно ознакомиться на сайте территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии Тверской области или ЦИК России, где размещены интерактивные карты с адресами территориальных и участковых избирательных комиссий.

Избирательной комиссией Тверской области открыта и до дня голосования будет действовать «Горячая линия». Получить консультацию или ответы на интересующие вопросы, связанные с проведением выборов в Тверской области, можно по телефонам (4822) 34-81-31 и 8-910-640-1115 (для sms-вопросов) до 7 сентября 2018 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00; 8 сентября 2018 года - с 10.00 до 15.00, а в день голосования 9 сентября 2018 года - с 8.00 до 20.00.

Избирательная комиссия Тверской области.