Губернатор Игорь Руденя принял участие в торжественном мероприятии по случаю выпуска суворовцев и офицеров академии ВКО

23 июня в Твери прошли торжественные мероприятия, посвященные выпуску офицеров-слушателей Военной академии ВКО им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и Тверского суворовского военного училища. С завершением учёбы выпускников поздравили заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Губернатор Игорь Руденя, главный федеральный инспектор Игорь Жуков, председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области Сергей Веремеенко, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, другие почетные гости.

«В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий страны Владимир Путин продемонстрировал всему миру мощь современной отечественной армии. Её сила - в уникальном, высокоэффективном оружии и в патриотах, для которых ратный труд стал судьбой и делом чести. Желаю вам приумножать победные традиции Отечества, приложить все силы и полученные знания для честной и преданной службы Родине», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

«Войска ждут офицерского пополнения. Теперь вам предстоит нести ответственность за обороноспособность страны, сопровождать и эксплуатировать сложнейшую технику. Особенно хочу обратиться к выпускникам суворовского училища. Вы делаете сегодня первый шаг в освоении самой почетной профессии – профессии офицера. Нет ничего достойнее, чем защищать свою Родину», - сказал Юрий Борисов, который сам в 1974 году окончил Калининское суворовское училище.

Сергей Веремеенко и зачитал приветственный адрес участникам церемонии от председателя Законодательного Собрания Тверской области Сергея Голубева, а также отметил, что сегодня выпускники сделали еще один шаг на пути к своей военной карьере, служению Родине.

Игорь Руденя и Юрий Борисов вручили дипломы и аттестаты выпускникам.

В 2018 году из академии Воздушно-космической обороны выпускаются 166 офицеров и слушателей, из них 20 – окончили вуз с медалью. Впервые после шестилетнего перерыва дипломы получили лейтенанты. Кроме того, обучение завершили 26 офицеров из Анголы, Армении, Беларуси, Вьетнама, Монгольской республики, Таджикистана и других стран.

Суворовское училище в этом году выпускает 71 воспитанника, 10 из них - с медалью за успехи в учебе.

Тверское суворовское военное училище и Военная академия Воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова входят в число ведущих учреждений военного образования в России.

Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова готовит командиров, научно-педагогические кадры и выполняет исследования по широкому спектру наук. На сегодня здесь обучаются более 800 курсантов, 120 слушателей и более 200 иностранных специалистов. Обучение осуществляется на учебно-материальной базе, аналогов которой в России нет.

За годы существования академией было подготовлено более 15 тысяч высококвалифицированных офицеров.

В Тверском суворовском училище нынешний выпуск юбилейный, 70-й по счету. С 1943 года учреждение выпустило свыше 14,5 тысяч воспитанников.

Пресс-служба Правительства Тверской области