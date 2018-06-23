В Тверской области гостей Фестиваля каши угостят полбой

23 июня в Кашине Тверской области проходит шестой Всенародный фестиваль каши. Событие ежегодно объединяет жителей и гостей региона, ценителей здорового образа жизни и питания, традиционной русской кухни, исторического наследия Верхневолжья.

Событийный и гастрономический туризм, наряду с паломническим, активным, культурным входят в число приоритетных для Тверской области направлений развития индустрии гостеприимства.

«Наша основная цель – обозначить ключевые мероприятия в туристической жизни региона, которые могли бы повысить статус территории, привлечь в регион новых гостей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году Фестиваль каши в Кашине удивит посетителей полбой, кушаньем крестьянской Руси. Сегодня это одно из любимых блюд гурманов и людей, следящих за своим здоровьем.

В 11:00 начала работать площадка «Волжская каша», где регионы России демонстрируют свои гастрономические шедевры, которые считаются брендом территорий. Запланирована работа ремесленных и гастрономических рядов, площадки «Богатырская каша» клубов исторической реконструкции, где представят военную и полевую кухню.

В 12:00 состоится торжественное открытие фестиваля. Участников мероприятия пригласят на танец «Семеновна» – массовое действо, где в песне перечислят все каши, которые варили или собираются сварить на фестивале. Музыкальную часть продолжит площадка «Мusic-КАША», на которой выступят этнические группы и другие популярные музыканты.

Также на фестивале состоятся конкурс «Кашевар года», кулинарный мастер-класс от шеф-повара, дегустация блюд, дефиле хозяек в авторских костюмах «Барышня-крестьянка» и многое другое. На площадке фестиваля установят аттракционы «Закрутиха», созданные на основе старинных гравюр, организуют традиционные игры и забавы, силовые состязания.

По итогам фестиваля будет вручен кубок «Кашевар года» и утверждена Каша года – 2019.

10-11 июня в Тверской области состоялся ещё один гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке…». На дегустационной площадке все желающие могли попробовать блюдо, которое прославило Торжок на всю Россию – пожарские котлеты – в исполнении профессиональных поваров и домохозяек города.

Кулинарные мастер-классы по приготовлению трактирных русских блюд провели известные шеф-повара Максим Сырников, Влад Пискунов и Александр Переверзев. На главной сцене фестиваля прошло шоу «Поющие повара», а также концертно-развлекательная программа и викторина. Для детей организовали мастер-класс по приготовлению оладий.

Пресс-служба Правительства Тверской области