Жители всех районов Тверской области приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби

22 июня, в День памяти и скорби, во всех районах Тверской области прошли патриотические мероприятия и акции, приуроченные к 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны.

«Мы чтим мужество воинов и мирных жителей, которые встали на защиту родной земли в годы Великой Отечественной войны. В этот день нас объединила память о своих близких и обо всех, кому мы обязаны миром и самой жизнью», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В Андреапольском районе состоялось перезахоронение останков воинов, найденных в ходе поисковых работ, в Зубцовском районе для воспитанников детских лагерей были организованы исторические квесты. В Конаковском районе открылась Вахта памяти «Наша память и боль»…, прошел мастер-класс по изготовлению «Свечи памяти». Также здесь были организованы показы военных фильмов, церемонии возложения цветов к братским могилам, выставки и конкурсы рисунков, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Жители Пеновского района приняли участие в Часе памяти «Многое забудется, такое никогда», акциях «Река памяти», «Памятная дата», велопробеге, посвященном Дню памяти и скорби. Селижаровский район подготовил к 22 июня тематическую программу «Есть у войны печальный день начальный», Урок памяти «И жестока и страшна шла по Родине война». В Красном Холме о героях войны, уроженцах края вспоминали, в ходе научной конференции.

Программа «Через века, через года помните!» подготовлена в Музее Калининского Фронта в поселке Эммаус. В Весьегонском краеведческом музее открылась литературная выставка о героическом прошлом страны. Акция «Дорогами памяти и скорби» и «Мы памяти вечной верны…» прошли в Бельском и Осташковском краеведческом музеях.

Теме Великой Отечественной войны была посвящена программа «Память жива» в Тверском областном Доме народного творчества. В Центре детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина состоялся патриотический вечер «Вставай, страна огромная».

В Твери состоялся автобусный рейд памяти по воинским захоронениям города. Его участники посетили воинские захоронения на площади Ленина, в Бобачёвском бору, на Волынском кладбище, в посёлках Элеватор, Керамического завода, Сахарово, Черкассы, Мигалово, а также Смоленское воинское захоронение.

22 июня, в День памяти и скорби, у Обелиска Победы в Твери состоялась патриотическая акция «Свеча Памяти».

В час, когда 77 лет назад началась Великая Отечественная война, память павших героев Отечества минутой молчания почтили фронтовик Иван Евгеньевич Кладкевич, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители органов власти, представители ветеранских организаций, патриотических объединений, движения «Волонтёры Победы», курсанты военной академии воздушно-космической обороны, воспитанники Тверского суворовского военного училища, молодёжь, жители Твери.

Представители молодежных объединений зажгли свечи и выложили ими на площади перед мемориалом слово «Память». Затем состоялось возложение цветов к Обелиску Победы и Вечному огню. В храме Михаила Тверского прошла лития, которую отслужил митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

22 июня в Твери также прошла молодежная акция «Памяти павших будьте достойны».

Накануне памятной даты в широкий прокат вышел фильм «Прощаться не будем» терского режиссера Павла Дроздова. Картина рассказывает о событиях, происходивших в Калинине в годы Великой Отечественной войны.

Бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Калининской области начались уже с 5 июля 1941 года. В первые месяцы войны на фронт ушло более 225 тысяч жителей региона, всего в годы Великой Отечественной – свыше 600 тысяч человек. За годы войны фашисты уничтожили в области 705 предприятий, более 5 тысяч колхозов и совхозов, свыше 2,1 тысяч учреждений образования, здравоохранения и культуры. На фронтах и в партизанских отрядах погибло более 278 тысяч жителей Калининской области (в границах области военного времени).

Пресс-служба Правительства Тверской области

--