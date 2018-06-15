В Тверской области состоялось торжественное открытие после реконструкции памятного знака красноармейцу Абраму Левину

22 июня, в День памяти и скорби, в Оленинском районе Тверской области состоялось открытие после реконструкции памятного знака красноармейцу Абраму Исааковичу Левину, который в ходе боев возле бывшей деревни Жиганово Холмецкого сельского поселения героически закрыл собой вражеский дзот. В церемонии приняли участие представители поисково-исследовательского объединения «Память поколений», делегация школы №1231 из Москвы, где учился Абрам Левин, жители района.

«В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто обеспечил нам мирную жизнь, кто отдал свою жизнь за победу, говорим слова благодарности тем, кто трудился в тылу», – сказал Губернатор Игорь Руденя, обращаясь к участникам патриотической акции «Свеча памяти», которая прошла 22 июня в Твери.

Памятный знак Абраму Левину был установлен в 1950-х годах на месте гибели красноармейца его родителями. В 2017 году поисково-исследовательское объединение «Память поколений» включило в план мероприятий реконструкцию знака. Для реализации проекта организация получила поддержку Фонда президентских грантов. Эскиз обновленного памятного знака разработал скульптор Андрей Смирнов.

После реконструкции также было проведено благоустройство прилегающей территории, посажены новые деревья в парковой зоне, расчищен находящийся рядом родник.

Планируется, что такой же знак в память о подвиге Абрама Левина будет открыт в школе №1231. Копия барельефа передана представителям учреждения.

С 20 по 30 июня в урочище Сазоново Холмецкого поселения объединение «Память поколений» проводит учебно-тренировочную экспедицию для юных поисковиков в рамках проекта «Ржевский выступ». Предусмотрен цикл теоретических и практических занятий по военной археологии, топографии и ориентированию, документированию поисковых работ и другим дисциплинам.

Патриотические мероприятия и акции, приуроченные к 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны проходят сегодня во всех районах Тверской области.

22 июня, в День памяти и скорби, у Обелиска Победы в Твери состоялась патриотическая акция «Свеча Памяти».

В час, когда 77 лет назад началась Великая Отечественная война, память павших героев Отечества минутой молчания почтили фронтовик Иван Евгеньевич Кладкевич, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители органов власти, представители ветеранских организаций, патриотических объединений, движения «Волонтёры Победы», курсанты военной академии воздушно-космической обороны, воспитанники Тверского суворовского военного училища, молодёжь, жители Твери.

Представители молодежных объединений зажгли свечи и выложили ими на площади перед мемориалом слово «Память». Затем состоялось возложение цветов к Обелиску Победы и Вечному огню. В храме Михаила Тверского прошла лития, которую отслужил митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

22 июня в Твери также проходит молодежная акция «Памяти павших будьте достойны». В 11:30 от Обелиска Победы стартовал автобусный рейд по воинским захоронениям города Твери с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей военно-патриотических клубов города Твери.

Бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Калининской области начались уже с 5 июля 1941 года. В первые месяцы войны на фронт ушло более 225 тысяч жителей региона, всего в годы Великой Отечественной – свыше 600 тысяч человек. За годы войны фашисты уничтожили в области 705 предприятий, более 5 тысяч колхозов и совхозов, свыше 2,1 тысяч учреждений образования, здравоохранения и культуры. На фронтах и в партизанских отрядах погибло более 278 тысяч жителей Калининской области (в границах области военного времени).

Пресс-служба Правительства Тверской области