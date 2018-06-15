Иван Кладкевич: Акция «Свеча Памяти» дает повод гордиться нашей молодежью

Почетный гражданин города Твери, ветеран Великой Отечественной войны Иван Кладкевич во время акции «Свеча Памяти» рассказал, почему гордится современной молодежью.

«На часах три часа ночи, а как много здесь молодежи, – сказал Иван Кладкевич. - Они пришли сюда с желанием отдать дань уважения тем людям, которые защищали Родину».

«Я уже 50 лет являюсь волонтером и уже 50 лет хожу по школам на «Уроки мужества», – добавил он. - Сейчас очень хорошая молодежь. Она стала более патриотичной, она более серьезно относится к своим делам. Считаю, что у большинства молодежи есть чувство ответственности за свою Родину».

22 июня, в День памяти и скорби, у Обелиска Победы в Твери состоялась патриотическая акция «Свеча Памяти».

В час, когда 77 лет назад началась Великая Отечественная война, память павших героев Отечества минутой молчания почтили Губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители органов власти, представители ветеранских организаций, патриотических объединений, движения «Волонтёры Победы», курсанты военной академии воздушно-космической обороны, воспитанники Тверского суворовского военного училища, молодёжь, жители Твери.

Представители молодежных объединений зажгли свечи и выложили ими на площади перед мемориалом слово «Память». Затем состоялось возложение цветов к Обелиску Победы и Вечному огню. В храме Михаила Тверского прошла лития, которую отслужил митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

22 июня в Твери также проходит молодежная акция «Памяти павших будьте достойны». В 11:30 от Обелиска Победы стартует автобусный рейд по воинским захоронениям города Твери. В рейде примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители военно-патриотических клубов города Твери.

Бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Калининской области начались уже с 5 июля 1941 года. В первые месяцы войны на фронт ушло более 225 тысяч жителей региона, всего в годы Великой Отечественной – свыше 600 тысяч человек. За годы войны фашисты уничтожили в области 705 предприятий, более 5 тысяч колхозов и совхозов, свыше 2,1 тысяч учреждений образования, здравоохранения и культуры. На фронтах и в партизанских отрядах погибло более 278 тысяч жителей Калининской области (в границах области военного времени).