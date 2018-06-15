Сергей Голубев»: Дорога к обелискам никогда не должна зарастать

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев в ходе акции «Свеча Памяти» призвал всех не забывать о жертвах и разрушениях, которые принесла Великая Отечественная война.

«Свеча Памяти» посвящена сотням тысяч жителей Тверской области, которые не вернулись с поля боя, – сказал Сергей Голубев. – Мы должны помнить о наших городах и деревнях, которые были разрушены захватчиками. Ржев был на 90 процентов снесен с лица земли, в Твери 60 процентов зданий были разрушены».

«Нужно сделать все, что чтобы не зарастала дорога к обелискам, чтобы люди помнили о захоронениях солдат Великой Отечественной. Победа, которую одержал советский народ, которую одержали наши предки, – одна из самых героических в отечественной истории», - добавил он.

22 июня, в День памяти и скорби, у Обелиска Победы в Твери состоялась патриотическая акция «Свеча Памяти».

В час, когда 77 лет назад началась Великая Отечественная война, память павших героев Отечества минутой молчания почтили фронтовик Иван Евгеньевич Кладкевич, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители органов власти, представители ветеранских организаций, патриотических объединений, движения «Волонтёры Победы», курсанты военной академии воздушно-космической обороны, воспитанники Тверского суворовского военного училища, молодёжь, жители Твери.

Представители молодежных объединений зажгли свечи и выложили ими на площади перед мемориалом слово «Память». Затем состоялось возложение цветов к Обелиску Победы и Вечному огню. В храме Михаила Тверского прошла лития, которую отслужил митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

22 июня в Твери также проходит молодежная акция «Памяти павших будьте достойны». В 11:30 от Обелиска Победы стартует автобусный рейд по воинским захоронениям города Твери. В рейде примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители военно-патриотических клубов города Твери.

Бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Калининской области начались уже с 5 июля 1941 года. В первые месяцы войны на фронт ушло более 225 тысяч жителей региона, всего в годы Великой Отечественной – свыше 600 тысяч человек. За годы войны фашисты уничтожили в области 705 предприятий, более 5 тысяч колхозов и совхозов, свыше 2,1 тысяч учреждений образования, здравоохранения и культуры. На фронтах и в партизанских отрядах погибло более 278 тысяч жителей Калининской области (в границах области военного времени).