Сергей Веремеенко: Цена Победы – миллионы жизней людей, и мы всегда должны помнить об этом

Председатель постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию Законодательного Собрания Тверской области Сергей Веремеенко считает, что такие патриотические мероприятия, как «Свеча памяти», помогают почувствовать каждому сопричастность к судьбе нашей великой страны.

«Мы живем в мирной стране, и сегодня трудно понять, какие небывалые трудности и невзгоды выпали на долю наших сограждан в годы Великой Отечественной войны. В историю России вписано немало сражений и ратных подвигов, но такой кровопролитной войны не было никогда. Мы должны помнить о том, что цена Победы – миллионы жизней людей», – сказал Сергей Веремеенко.

22 июня, в День памяти и скорби, у Обелиска Победы в Твери состоялась патриотическая акция «Свеча Памяти».

В час, когда 77 лет назад началась Великая Отечественная война, память павших героев Отечества минутой молчания почтили фронтовик Иван Евгеньевич Кладкевич, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители органов власти, представители ветеранских организаций, патриотических объединений, движения «Волонтёры Победы», курсанты военной академии воздушно-космической обороны, воспитанники Тверского суворовского военного училища, молодёжь, жители Твери.

Представители молодежных объединений зажгли свечи и выложили ими на площади перед мемориалом слово «Память». Затем состоялось возложение цветов к Обелиску Победы и Вечному огню. В храме Михаила Тверского прошла лития, которую отслужил митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

22 июня в Твери также проходит молодежная акция «Памяти павших будьте достойны». В 11:30 от Обелиска Победы стартует автобусный рейд по воинским захоронениям города Твери. В рейде примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители военно-патриотических клубов города Твери.

Бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Калининской области начались уже с 5 июля 1941 года. В первые месяцы войны на фронт ушло более 225 тысяч жителей региона, всего в годы Великой Отечественной – свыше 600 тысяч человек. За годы войны фашисты уничтожили в области 705 предприятий, более 5 тысяч колхозов и совхозов, свыше 2,1 тысяч учреждений образования, здравоохранения и культуры. На фронтах и в партизанских отрядах погибло более 278 тысяч жителей Калининской области (в границах области военного времени).