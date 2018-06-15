В Ржеве захоронили останки 1381 бойца, найденные в ходе поисковых работ

22 июня на Мемориальном кладбище в городе воинской славы Ржеве Тверской области состоялась торжественная церемония захоронения 1381 погибшего красноармейца, чьи останки были обнаружены при проведении поисковых работ на территории Ржевского района. В мероприятии приняли участие ветераны, бойцы и командиры поисковых отрядов, молодежь, жители города.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, поисковая деятельность служит восстановлению исторической справедливости, развитию патриотической работы.

«Учитывая, что на территории Тверской области проходили одни из самых кровопролитных сражений, поисковая работа в регионе будет продолжаться ещё не менее 10 ближайших лет. Важно заниматься поисковым движением, военно-патриотическим воспитанием молодёжи, увековечением памяти погибших солдат и офицеров», – считает Игорь Руденя.

Патриотические мероприятия и акции, приуроченные к 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны, сегодня проходят во всех районах Тверской области.

22 июня, в День памяти и скорби, у Обелиска Победы в Твери состоялась патриотическая акция «Свеча Памяти».

В час, когда 77 лет назад началась Великая Отечественная война, память павших героев Отечества минутой молчания почтили фронтовик Иван Евгеньевич Кладкевич, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители органов власти, представители ветеранских организаций, патриотических объединений, движения «Волонтёры Победы», курсанты военной академии воздушно-космической обороны, воспитанники Тверского суворовского военного училища, молодёжь, жители Твери.

Представители молодежных объединений зажгли свечи и выложили ими на площади перед мемориалом слово «Память». Затем состоялось возложение цветов к Обелиску Победы и Вечному огню. В храме Михаила Тверского прошла лития, которую отслужил митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

22 июня в Твери также проходит молодежная акция «Памяти павших будьте достойны». В 11:30 от Обелиска Победы стартовал автобусный рейд по воинским захоронениям города Твери. В рейде принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, представители военно-патриотических клубов города Твери.

Бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Калининской области начались уже с 5 июля 1941 года. В первые месяцы войны на фронт ушло более 225 тысяч жителей региона, всего в годы Великой Отечественной – свыше 600 тысяч человек. За годы войны фашисты уничтожили в области 705 предприятий, более 5 тысяч колхозов и совхозов, свыше 2,1 тысяч учреждений образования, здравоохранения и культуры. На фронтах и в партизанских отрядах погибло более 278 тысяч жителей Калининской области (в границах области военного времени).

Пресс-служба Правительства Тверской области