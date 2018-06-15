В Твери стартовал рейд памяти по воинским захоронениям города

22 июня, в День памяти и скорби, в Твери в рамках акции «Памяти павших будьте достойны» стартовал автобусный рейд памяти по воинским захоронениям города. Патриотические мероприятия и акции, приуроченные к 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны, проходят во всех районах Тверской области.

«В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто обеспечил нам мирную жизнь, кто отдал свою жизнь за победу, говорим слова благодарности тем, кто трудился в тылу», – сказал Губернатор Игорь Руденя сегодня в ходе патриотической акции «Свеча Памяти».

Участие в рейде принимают члены военно-патриотических клубов города и ветераны Великой Отечественной войны. Участники рейда посетят воинские захоронения на площади Ленина, в Бобачёвском бору, на Волынском кладбище, в посёлках Элеватор, Керамического завода, Сахарово, Черкассы, Мигалово, а также Смоленское воинское захоронение.

22 июня, в День памяти и скорби, у Обелиска Победы в Твери состоялась патриотическая акция «Свеча Памяти».

В час, когда 77 лет назад началась Великая Отечественная война, память павших героев Отечества минутой молчания почтили фронтовик Иван Евгеньевич Кладкевич, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители органов власти, представители ветеранских организаций, патриотических объединений, движения «Волонтёры Победы», курсанты военной академии воздушно-космической обороны, воспитанники Тверского суворовского военного училища, молодёжь, жители Твери.

Представители молодежных объединений зажгли свечи и выложили ими на площади перед мемориалом слово «Память». Затем состоялось возложение цветов к Обелиску Победы и Вечному огню. В храме Михаила Тверского прошла лития, которую отслужил митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

22 июня в Твери также проходит молодежная акция «Памяти павших будьте достойны». В 11:30 от Обелиска Победы стартует автобусный рейд по воинским захоронениям города Твери. В рейде примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители военно-патриотических клубов города Твери.

Бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Калининской области начались уже с 5 июля 1941 года. В первые месяцы войны на фронт ушло более 225 тысяч жителей региона, всего в годы Великой Отечественной – свыше 600 тысяч человек. За годы войны фашисты уничтожили в области 705 предприятий, более 5 тысяч колхозов и совхозов, свыше 2,1 тысяч учреждений образования, здравоохранения и культуры. На фронтах и в партизанских отрядах погибло более 278 тысяч жителей Калининской области (в границах области военного времени).

Пресс-служба Правительства Тверской области