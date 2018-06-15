Во всех районах Тверской области в День памяти и скорби проходят патриотические мероприятия и акции

22 июня, в День памяти и скорби, во всех районах Тверской области проходят патриотические мероприятия и акции, приуроченные к 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны.

Программа «Через века, через года помните!» подготовлена в Музее Калининского Фронта в поселке Эммаус. В Весьегонском краеведческом музее откроется литературная выставка о героическом прошлом нашей страны. Акция «Дорогами памяти и скорби» и «Мы памяти вечной верны…» пройдут в Бельском и Осташковском краеведческом музеях.

Теме Великой Отечественной войны посвящена программа «Память жива» в Тверском областном Доме народного творчества. В Центре детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина состоится патриотический вечер «Вставай, страна огромная».

В Красном Холме вспомнят о героях войны, краснохолмцах Василии Ивановиче Зиновьеве и Алексее Ивановиче Никитине. Научная конференция приурочена к юбилейным датам со дня рождения жителей краснохолмского края, героях Советского Союза.

22 июня у Обелиска Победы в Твери состоялась патриотическая акция «Свеча Памяти». В час, когда 77 лет назад началась Великая Отечественная война, память павших героев Отечества минутой молчания почтили Губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители органов власти, ветераны, представители патриотических объединений, движения «Волонтёры Победы», курсанты военной академии воздушно-космической обороны, воспитанники Тверского суворовского военного училища, молодёжь, жители Твери.

В знак памяти о трагических событиях военных лет участники акции зажгли свечи и выложили ими на площади перед мемориалом цифру 77. Затем состоялось возложение цветов к Обелиску Победы и Вечному огню. В храме Михаила Тверского прошла лития, которую отслужил митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

22 июня в Твери также проходит молодежная акция «Памяти павших будьте достойны». В 11:30 от Обелиска Победы стартует автобусный рейд по воинским захоронениям города Твери. В рейде примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители военно-патриотических клубов города Твери.

Бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Калининской области начались уже с 5 июля 1941 года. В первые месяцы войны на фронт ушло более 225 тысяч жителей региона, всего в годы Великой Отечественной – свыше 600 тысяч человек. За годы войны фашисты уничтожили в области 705 предприятий, более 5 тысяч колхозов и совхозов, свыше 2,1 тысяч учреждений образования, здравоохранения и культуры. На фронтах и в партизанских отрядах погибло более 278 тысяч жителей Калининской области (в границах области военного времени).

Пресс-служба Правительства Тверской области