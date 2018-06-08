В Тверской области молодежным организациям направят субсидии на реализацию проектов

В Тверской области на поддержку детских и молодежных общественных объединений в 2018 году будет направлено 600 тыс. рублей из регионального бюджета. Субсидии организациям были распределены на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«От эффективности мер поддержки молодёжи, работы по духовно-нравственному воспитанию зависит будущее нашего региона, решение демографических вопросов и повышение качества жизни людей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Получателями поддержки стали тверской областной историко-реконструкторский клуб «Дружина» за проект «Доблесть земли Тверской». Проект предполагает создание интерактивной экспозиции, посвященной истории жизни и подвига святого князя Михаила Тверского и проведение конкурса молодежных патриотических проектов.

Субсидия также предоставлена тверскому православному молодежному клубу «Сеятель» за проект «Наследники традиций земли Тверской», предусматривающий проведение молодежного крестного хода по берегам реки Тьмы и организацию фольклорного праздника «Покров в парке Воксал».

Также финансовой поддержкой отмечены Калязинский православный краеведческий клуб «Путник» с проектом «По пути времени» (проведение экспедиционно-поисковых мероприятий и семинаров с привлечением молодежи), региональная общественная организация «Русский жим» за «Конвейер проектов» (проведение конкурса по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде), автономная некоммерческая организация помощи социально незащищенным группам населения «Корпус егерей» за проект «Тверские ратники».

Пресс-служба Правительства Тверской области