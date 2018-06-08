В Верхневолжье подведены итоги конкурса рисунка «Мой край родной «Михаил Тверской. Живая память поколений»

В апреле 2018 года в Тверской области стартовал образовательный проект «Душа России – княжество Тверское», посвящённый 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления княгини Анны Кашинской. В рамках проекта в мае состоялся конкурс рисунка «Мой край родной «Михаил Тверской. Живая память поколений» среди воспитанников детских садов и учащихся школ Верхневолжья от 5 до 17 лет.

«Михаил Тверской и Анна Кашинская – прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу, воплощением патриотических и семейных ценностей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Конкурс «Мой край родной «Михаил Тверской. Живая память поколений» направлен на выявление талантливых детей и подростков, формирование духовно-нравственных качеств у подрастающего поколения, воспитание патриотизма и гражданственности.

На конкурс было представлено более 170 работ из 116 образовательных учреждений всех муниципальных образований региона. Основными темами рисунков стали жизнь и подвиги Михаила Тверского и его супруги Анны Кашинской. Ребята также представили работы, посвященные природе родного края и историческим памятникам Тверской области.

Победителем конкурса среди дошкольников стал воспитанник детского сада № 14 из Конаково Иван Смигунов. Первое место среди учащихся в возрасте 7-10 лет занял ученик Городенской православной гимназии Конаковского района Демьян Пушкин. Лучшей в возрастной группе 11-13 лет стала учащаяся тверской школы №1 Александра Фомичёва, в группе 14-17 лет – ученица Андреапольской школы № 3 Вероника Маматказина.

По итогам конкурса будет сформирована передвижная выставка детских рисунков, которая в течение года побывает во всех муниципальных образованиях региона.

В Тверской области в 2018 году проходит ряд мероприятий к 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. Памятным датам, а также 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев, посвящён XX Волжский Крестный ход, который 2 июня стартовал от истока Волги и охватит 24 муниципалитета Тверской области.

В мае в Тверской области прошёл инфотур для федеральных туроператоров по маршруту «Средневековая Тверь», приуроченный к 700-летию подвига Михаила Тверского. Участие в нём приняли 15 представителей туристических компаний, которые посетили Тверь, Старицу, Торжок, Городню. Общая протяжённость маршрута составила более 520 км.

Знаковой дате посвящены юбилейные показы моноспектакля «Михаил Тверской» в исполнении заслуженного артиста России Георгия Пономарёва, межрегиональные военно-исторические и историко-культурные фестивали «Княжество Тверское», «Эпоха», выставки, научные конференции, лекции, просветительские чтения в библиотеках, образовательных учреждениях, музеях.

При поддержке Правительства региона издан альманах «Михаил Тверской. Путь домой», посвященный жизни и подвигу святого благоверного князя, прошлому и настоящему народов Татарстана, Ингушетии, Чечни, Грузии и других территорий, история которых связана с именем Михаила Тверского.

Центральные мероприятия, приуроченные к 700-летию подвига Михаила Тверского и 650-летию преставления Анны Кашинской, пройдут в столице Верхневолжья 5 декабря 2018 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области