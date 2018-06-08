Инфляция в Тверском регионе в мае 2018 года достигла рекордно низкого значения – 1,4%.

В мае 2018 года уровень инфляции в Тверской области в годовом исчислении составил 1,4%, что

является самым низким значением среди всех регионов Центрального федерального округа. При этом

он был заметно ниже средних значений как по округу (3,1%), так и по России в целом (2,4%).

Определяющее влияние на столь низкий показатель инфляции в регионе оказала отмеченная

впервые за весь период развития экономики в рыночных условиях дефляция по продовольственным

товарам – в годовом выражении они подешевели на 0,04%. Основным фактором продовольственной

дефляции в мае текущего года стало снижение цен на плодоовощную продукцию: подешевели

картофель, капуста, лук, помидоры, чеснок. Кроме того, уже на протяжении длительного периода

времени стоимость основных социально-значимых товаров в регионе (таких как крупы, макаронные

изделия, сахар, яйца, мука) продолжает снижаться, что связано с политикой крупных торговых сетей.

Помимо этого снижаются цены на мясо птицы, свинину, рыбу живую и охлаждённую.

В то же время отмечалось ускорение роста цен на непродовольственные товары с 1,7% в апреле

до 2,2% в мае в годовом выражении (хотя показатель и оставался самым низким среди регионов

Центрального федерального округа), а также на платные услуги – 3,3% в мае против 3,2% в апреле.

Основными причинами ускорения роста цен по данным компонентам является заметное ослабление

курса национальной валюты, а также повышение цен на моторное топливо. Учитывая, что доля

внутреннего производства непродовольственных товаров в регионе невысока, подавляющая часть

товаров ввозится на региональный потребительский рынок, поэтому курсовой фактор и рост цен на

бензин оказывают существенное влияние на инфляционные процессы в регионе. Ускоряется рост цен и

на услуги, зависимые от курсовых колебаний, – прежде всего, зарубежный туризм и медицинские

услуги, в том числе стоматологические, в виду увеличения стоимости импортных лекарственных

препаратов.

Источник: Отделение Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу с

использованием данных Росстата.