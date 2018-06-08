Игорь Руденя поздравил ветеранов и сотрудников регионального Управления Федеральной службы безопасности со 100-летием образования ведомства

21 июня 2018 года отмечается 100-летие со дня образования Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области. Губернатор Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов ведомства на торжественном мероприятии, приуроченном к этой дате. В мероприятии приняли участие также председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, главный федеральный инспектор Игорь Жуков, митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

«История Управления написана трудом и судьбами мужественных и волевых людей, которые подчинили свою жизнь интересам государства, службе Родине и своему народу. Ваша эффективная служба является одним из ключевых факторов сохранения стабильной общественно-политической ситуации в регионе, укрепления его экономического потенциала, защищенной жизни наших граждан», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что во время Великой Отечественной войны тверские чекисты организовывали партизанское движение, разоблачали диверсантов и шпионов. В мирные годы вели борьбу с подрывной деятельностью иностранных разведок, давали отпор организованной преступности, обеспечивали безопасность граждан и развитие экономики нашей области

«Традиции высокого профессионализма, беззаветной верности долгу и Родине сегодня достойно продолжаются в вашей работе», - подчеркнул Губернатор Тверской области.

За последние годы сотрудниками Управления была выявлена и пресечена деятельность нескольких преступных групп, в том числе связанных с незаконной миграцией. Решаются задачи по противодействию коррупции и обеспечению экономической безопасности Тверской области. На высоком уровне обеспечивается безопасность массовых мероприятий.

Игорь Руденя поблагодарил ветеранов и всех сотрудников Управления за службу Родине. Губернатор вручил региональные награды сотрудникам и ветеранам Управления ФСБ по Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области