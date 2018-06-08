На газификацию домовладений и социальных объектов в Тверской области дополнительно направят 75 млн рублей В Тверской области в 2018 году на проектирование и строительство объектов газификации дополнительно направят 75 млн рублей. Вопрос рассмотрели на з

На газификацию домовладений и социальных объектов в Тверской области дополнительно направят 75 млн рублей

В Тверской области в 2018 году на проектирование и строительство объектов газификации дополнительно направят 75 млн рублей. Вопрос рассмотрели на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Когда объект попадает в программу газификации, это означает другое качество его обслуживания, снижение затрат на содержание. Задача на ближайшие годы – обеспечить системную работу по дальнейшей газификации региона, в том числе реализации договорённостей, достигнутых с компанией «Газпром», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

На выделенные средства планируется построить 9 объектов газификации в Рамешковском, Калининском, Бологовском, Вышневолоцком, Кесовогорском, Фировском, Торжокском районах и в Торжке. Это даст возможность газифицировать 1321 домовладение, школу, ЦРБ, два фельдшерско-акушерских пункта, детский сад, два дома культуры.

В 2018 году в Тверской области запланировано 60 мероприятий, связанных с газификацией социальных объектов, жилищно-коммунального комплекса, промышленных производств. Всего в текущем году предусмотрено строительство свыше 270 км и проектирование более 290 км газовых сетей, газификация около 17140 домовладений.

Справочно: Решение ускорить темпы газификации Верхневолжья принято в ходе переговоров, проведённых Губернатором Игорем Руденей с председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

В феврале 2018 года с ПАО «Газпром» достигнута договоренность об основных направлениях развития газификации региона.

К 2021 году в Тверской области планируется построить свыше 1102 км газовых сетей. На эти цели будет направлено более 2,2 млрд рублей – это средства муниципальных, регионального и федерального бюджетов, а также финансирование за счет спецнадбавок к тарифам за транспортировку газа.

Пресс-служба Правительства Тверской области

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