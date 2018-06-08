В Торопецком районе Тверской области продолжается реконструкция моста через реку Песка, которая началась в 2017 году. Искусственное сооружение расположено на 10-м км региональной автомобильной дороги «Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь.

«Приведение в порядок дорог Тверской области является для нас одним из приоритетов. Важно провести все работы качественно и в срок. Основное направление – это дороги муниципального и регионального значения. Такую задачу поставил в послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин», – подчеркнул Игорь Руденя на совещании, посвященном ремонту дорог.

Протяженность участка строительно-монтажных работ составляет 750 метров, из которых 29,1 метра – длина моста, 720,9 метра – длина подходов к сооружению.

В настоящее время на объекте устроены опоры, завершен монтаж балок пролетного строения, проведена реконструкция подхода со стороны Торопца. Сейчас подрядчик выполняет работы по устройству сопряжения моста с насыпью подходов, омоноличиванию межбалочных швов, реконструирует подход со стороны федеральной трассы М9 «Балтия».

Также проектом предусмотрено устройство мостового полотна с двухслойным асфальтобетонным покрытием, водоотвода, установка барьерного ограждения, дорожных знаков, нанесение разметки и благоустройство территории.

Реконструкция моста через Песку должна быть завершена осенью 2018 года.

Всего в текущем году в Тверской области отремонтируют 187 объектов муниципальной дорожной сети протяжённостью около 130 км. На поддержку муниципалитетов в приведении в порядок местных дорог направляется почти четверть расходов регионального дорожного фонда – более 1,5 млрд рублей. Ещё свыше 320 млн рублей составит софинансирование из бюджетов муниципальных образований.

Также планируется привести в надлежащее состояние 54 объекта региональных и межмуниципальных дорог протяженностью свыше 300 км. Кроме того, продолжатся работы на ранее начатых объектах.

В преддверии старта Чемпионата мира по футболу в Тверской области завершена реконструкция обхода Твери по автомобильной дороге М-10 «Россия» от 156 до 179 км. Движение транспорта по участку запущено в полном объёме. Пропускная способность объезда Твери составляет около 100 тыс. автомобилей в сутки. Общий объём финансирования проекта из федерального бюджета составил около 15 млрд рублей.

Реконструкция участка федеральной трассы М-10 в обход Твери велась с 2015 года. В 2016 году был открыт въезд в Тверь со стороны Санкт-Петербурга. Сдана 1-я очередь и завершается 2-я очередь реконструкции моста через Волгу на 176 км трассы.

Пресс-служба Правительства Тверской области