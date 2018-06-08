Центробанк информирует МФЦ Тверской области и Тверское отделение Банка России будут вместе повышать финансовую грамотность населения



Отделение Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и ГАУ Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 20 июня 2018 года заключили Соглашение об информационном сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения.

В рамках сотрудничества специалисты Тверского отделения Банка России расскажут сотрудникам и посетителям, как уберечь себя и близких от финансового мошенничества, как сохранить и приумножить имущество и сбережения, защитить нарушенные права. В помещениях МФЦ будут демонстрироваться просветительские видеоматериалы Банка России.

«Формирование у населения правильных финансовых знаний является важнейшей актуальной задачей Банка России. Быть финансово грамотным – значит осознанно и ответственно управлять личными сбережениями, критически оценивать различные финансовые предложения, понимать риски и принимать взвешенные решения. Никогда не поздно получить полезные знания», - отметил заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Чирков.

«Осознавая историческое значение Банка России в развитии экономики страны и его служение обществу, считаем наше сотрудничество с Тверским отделением Центробанка в вопросах финансового просвещения населения весьма важным и ответственным шагом. Участвуя в финансовом просвещении нашего коллектива и посетителей многофункционального центра, мы вносим свой вклад в решение социально значимой государственной задачи», - подчеркнул заместитель директора по правовой, организационно-методической и кадровой работе ГАУ «МФЦ» Дмитрий Иванов.

Для представителей МФЦ была проведена экскурсия по музейно-экспозиционному фонду Тверского отделения Банка России. Редкие фотографии, рассказ о работе банковских служащих в прошлом, уникальные экспонаты не оставили посетителей равнодушными.