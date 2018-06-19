В Тверской области на 258 млн рублей сократилась задолженность коммунальных предприятий за газ

posted by Максим Малахов on вт, 06/19/2018 - 18:58
 
        
         19 июня Губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное  расчетам организаций коммунального комплекса Тверской области за потребленный природный газ и электроэнергию.
         Обеспечить системную работу по снижению долгов за энергоресурсы – задача, поставленная Игорем Руденей перед муниципалитетами, отраслевыми региональными ведомствами.
         Как сообщила заместитель Председателя Правительства Тверской области Татьяна Жарлицына, по итогам мая общая задолженность за поставленный газ в регионе сократилась на 258 млн рублей. Тенденция по снижению задолженности наблюдается в Твери, Кимрах, Осташковском городском округе и ряде районов региона.  
         На совещании была рассмотрена ситуация с погашением задолженности со стороны отдельных предприятий Ржева, Конаковского и Фировского районов.
         Губернатор подчеркнул, что в муниципалитетах необходимо повысить эффективность управления в организациях коммунального сектора, обеспечить выполнение графиков реструктуризации задолженности. Ключевым условием снижения потерь на сетях и повышения качества услуг населению также является модернизация теплоисточников и сетей.
         Правительство Тверской области ведёт системную работу по погашению задолженности и повышению платёжной дисциплины потребителей региона.     Для повышения прозрачности расчетов за энергоресурсы между потребителями и поставщиками абонентская база региона переводится в единый расчётный кассовый центр (ЕРКЦ) для обеспечения прозрачности и эффективности расчетов между потребителями и поставщиками.
         На модернизацию и капремонт объектов ТЭК в муниципалитетах в областном бюджете в 2018 году предусмотрено более 167 млн рублей.
 
Пресс-служба Правительства Тверской области