В Тверской области на 258 млн рублей сократилась задолженность коммунальных предприятий за газ

19 июня Губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное расчетам организаций коммунального комплекса Тверской области за потребленный природный газ и электроэнергию.

Обеспечить системную работу по снижению долгов за энергоресурсы – задача, поставленная Игорем Руденей перед муниципалитетами, отраслевыми региональными ведомствами.

Как сообщила заместитель Председателя Правительства Тверской области Татьяна Жарлицына, по итогам мая общая задолженность за поставленный газ в регионе сократилась на 258 млн рублей. Тенденция по снижению задолженности наблюдается в Твери, Кимрах, Осташковском городском округе и ряде районов региона.

На совещании была рассмотрена ситуация с погашением задолженности со стороны отдельных предприятий Ржева, Конаковского и Фировского районов.

Губернатор подчеркнул, что в муниципалитетах необходимо повысить эффективность управления в организациях коммунального сектора, обеспечить выполнение графиков реструктуризации задолженности. Ключевым условием снижения потерь на сетях и повышения качества услуг населению также является модернизация теплоисточников и сетей.

Правительство Тверской области ведёт системную работу по погашению задолженности и повышению платёжной дисциплины потребителей региона. Для повышения прозрачности расчетов за энергоресурсы между потребителями и поставщиками абонентская база региона переводится в единый расчётный кассовый центр (ЕРКЦ) для обеспечения прозрачности и эффективности расчетов между потребителями и поставщиками.

На модернизацию и капремонт объектов ТЭК в муниципалитетах в областном бюджете в 2018 году предусмотрено более 167 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области