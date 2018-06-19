В Тверской области на развитие поискового движения выделено около 7 млн рублей

В 2018 году на поддержку поискового движения в Тверской области будет направлено почти 7 млн рублей из регионального бюджета. Вопрос рассмотрели на заседании Правительства Тверской области, которое 19 июня провел Губернатор Игорь Руденя.

Финансовая поддержка будет оказана региональным общественным организациям военно-патриотической направленности «Витязь», «Военно-патриотический клуб «Русь», «Молодежный культурно-исторический союз «Звезда», «Долина» (Зубцовский район), «Военно-исторический поисковый центр. Память 29 армии» (Ржевский район), научно-историческому военно-патриотическому центру «Подвиг».

Также средства выделены на организацию и проведение Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая пройдет в Тверской области с 1 по 14 сентября 2018 года. Инициативу Губернатора Игоря Рудени и Министра культуры РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского сделать мероприятие ежегодным поддержал Президент РФ Владимир Путин.

«Объединяя сотни поисковиков, экспедиция служит восстановлению исторической справедливости и развитию патриотической работы, способствует возвращению из небытия имён погибших бойцов», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В прошлом году в экспедиции приняли участие более 500 представителей поисковых отрядов из 25 регионов России, Казахстана, Германии. Были подняты и захоронены останки 370 защитников Отечества, обнаружено 48 медальонов и документов. К проведению экспедиции в Ржеве было создано специализированное модульное хранилище останков воинов, поднятых в ходе поисковых экспедиций. В этом году планируется открыть еще два таких хранилища в Зубцовском и Бельском районах области.

Также в ходе заседания глава региона поставил задачу оказать необходимое содействие в проведении поисковых работ на территории региона отрядам из Калужской области, которые обратились с соответствующей просьбой.

Главным вопросом заседания Правительства Тверской области стало развитие системы государственной поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи региона.

В настоящее время в муниципальных образованиях Верхневолжья действует более 60 детских школ искусств и музыкальных школ, в которых насчитывается 15 570 воспитанников, и 3 профессиональные образовательные организации, где учатся 614 человек.

В Тверской области дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 14,2% детей – на 1,2% больше, чем в среднем по ЦФО. В основном ребята обучаются игре на фортепиано и народных инструментах, живописи, хоровому пению, хореографии.

В прошлом году по поручению Игоря Рудени в два раза, с 67 до 122, увеличено количество получателей стипендии и премии Губернатора Тверской области, стипендий им. Андреева и им. Лемешева. Также увеличены размеры выплат для одарённых детей.