В Тверской области более 75,6 млн рублей направлено муниципалитетам на капитальный ремонт объектов теплоэнергетики

Муниципальным образованиям Тверской области распределены субсидии в объеме более 75,6 млн рублей для проведения в 2018 году капитального ремонта объектов теплоэнергетического комплекса. Вопрос обсуждался 19 июня на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона поставил задачу обеспечить в муниципалитетах своевременную и качественную подготовку к осенне-зимнему сезону 2018-2019 годов.

Региональные средства на капремонт объектов ТЭК направят 11 муниципальным образованиям: Андреапольскому, Западнодвинскому, Лесному, Лихославльскому, Максатихинскому, Селижаровскому, Рамешковскому, Старицкому, Торопецкому районам, Нелидовскому и Удомельскому городским округам.

В 2018 году на этих территориях планируется капитально отремонтировать 22 объекта, в том числе 4 котельные, более 8,8 км тепловых сетей. Общая стоимость работ, с учётом областных и муниципальных средств, составит свыше 95,3 млн рублей.

Проведение капремонта позволит повысить энергоэффективность, а также надежность теплоснабжения для более чем 12600 человек, улучшить качество услуг по отоплению жилых домов, социальных объектов.

Всего на модернизацию и капремонт объектов ТЭК в областном бюджете предусмотрено более 167 млн рублей.

Главным вопросом заседания Правительства Тверской области стало развитие системы государственной поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи региона.

В настоящее время в муниципальных образованиях Верхневолжья действует более 60 детских школ искусств и музыкальных школ, в которых насчитывается 15 570 воспитанников, и 3 профессиональные образовательные организации, где учатся 614 человек.

В Тверской области дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 14,2% детей – на 1,2% больше, чем в среднем по ЦФО. В основном ребята обучаются игре на фортепиано и народных инструментах, живописи, хоровому пению, хореографии.

В прошлом году по поручению Игоря Рудени в два раза, с 67 до 122, увеличено количество получателей стипендии и премии Губернатора Тверской области, стипендий им. Андреева и им. Лемешева. Также увеличены размеры выплат для одарённых детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области