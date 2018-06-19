Тарас Кузьмин: Поддержка помогает талантливым ребятам заниматься настоящим творчеством

Актер театра и кино, ведущий артист Тверского академического театра драмы Тарас Кузьмин считает, что система государственной поддержки юных талантов особенно важна для небольших городов и районов.

«Мне часто приходится бывать в жюри различных конкурсов для молодёжи, и я не понаслышке знаю, что талантливых людей у нас много. В силу различных жизненных обстоятельств им часто приходится отказываться от профессии или уезжать искать себя в столицу и другие города, – сказал он. – Благодаря поддержке талантливые ребята из маленьких городов могут заниматься настоящим творчеством в самобытной среде».

Развитие системы государственной поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи Тверской области стало главным вопросом заседания регионального Правительства, которое 19 июня провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию назвал формирование целостной системы поддержки творческих способностей детей мощным ресурсом развития нашей страны. В Тверской области поддержка одарённых молодых людей в сфере искусства является одним из ключевых направлений работы», – сказал Игорь Руденя.

В настоящее время в муниципальных образованиях Верхневолжья действует более 60 детских школ искусств и музыкальных школ, в которых насчитывается 15 570 воспитанников, и 3 профессиональные образовательные организации, где учатся 614 человек. На базе Тверского государственного университета свыше 60 будущих педагогов обучаются по направлениям «Музыкальное образование», «Изобразительное искусство».

В Тверской области дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 14,2% детей – на 1,2% больше, чем в среднем по ЦФО. В основном ребята обучаются игре на фортепиано и народных инструментах, живописи, хоровому пению, хореографии.

Одно из ключевых направлений в работе по поддержке юных талантов – предоставление стипендий и премий. В прошлом году по поручению Игоря Рудени в два раза, с 67 до 122, увеличено количество получателей стипендии и премии Губернатора Тверской области, стипендий им. Андреева и им. Лемешева. Также увеличены размеры выплат для одарённых детей.

Для развития юных дарований организованы летний творческий лагерь, постоянно действующий пленэр «Времена года». Проводятся мастер-классы с участием известных российских деятелей культуры и искусства.