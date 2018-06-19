Денис Бурштейн: Тверская земля сильна музыкальными традициями, и поддержка губернатора помогает их сохранять

Доцент Российской академии музыки имени Гнесиных прокомментировал итоги заседания Правительства Тверской области, на котором рассматривались вопросы развития региональной системы поиска и развития молодых талантов.

«Верхневолжье – это край с богатейшей музыкальной культурой и традициями. Я родился в Твери и горжусь тем, что имена таких выдающихся музыкальных деятелей как Николай Сидельников, Василий Андреев, Сергей Лемешев знает вся Россия. Стипендии и премии, учрежденные в регионе в честь наших знаменитых земляков, служат сохранению уникального наследия и истории тверской земли, возвращают нас к истокам», – считает Денис Бурштейн.

«Существуют федеральные выплаты для творческой молодежи, но нет сомнений в том, что сегодня особенно важны именно региональные меры поддержки. Они позволяют более прицельно, точечно помогать юным дарованиям. Особо хочу отметить, что губернатор Тверской области Игорь Руденя, когда еще только начинал свою деятельность в качестве главы региона, на одном творческом мероприятии сказал, что поддержка молодых талантов будет не только продолжена, но и усилена. И сдержал свое слово», – рассказал Денис Бурштейн.

Развитие системы государственной поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи Тверской области стало главным вопросом заседания регионального Правительства, которое 19 июня провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию назвал формирование целостной системы поддержки творческих способностей детей мощным ресурсом развития нашей страны. В Тверской области поддержка одарённых молодых людей в сфере искусства является одним из ключевых направлений работы», – сказал Игорь Руденя.

В настоящее время в муниципальных образованиях Верхневолжья действует более 60 детских школ искусств и музыкальных школ, в которых насчитывается 15 570 воспитанников, и 3 профессиональные образовательные организации, где учатся 614 человек. На базе Тверского государственного университета свыше 60 будущих педагогов обучаются по направлениям «Музыкальное образование», «Изобразительное искусство».

В Тверской области дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 14,2% детей – на 1,2% больше, чем в среднем по ЦФО. В основном ребята обучаются игре на фортепиано и народных инструментах, живописи, хоровому пению, хореографии.

Одно из ключевых направлений в работе по поддержке юных талантов – предоставление стипендий и премий. В прошлом году по поручению Игоря Рудени в два раза, с 67 до 122, увеличено количество получателей стипендии и премии Губернатора Тверской области, стипендий им. Андреева и им. Лемешева. Также увеличены размеры выплат для одарённых детей.

Для развития юных дарований организованы летний творческий лагерь, постоянно действующий пленэр «Времена года». Проводятся мастер-классы с участием известных российских деятелей культуры и искусства.