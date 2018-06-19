Алексей Баранов: Поддержка региона мотивирует молодые таланты становиться современными профессионалами

Директор Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова Алексей Баранов прокомментировал итоги заседания регионального правительства, на котором были рассмотрены меры по повышению эффективности системы выявления и развития талантов молодёжи.

«Мы благодарны губернатору, что увеличилось число региональных стипендий в сфере культуры. Это реальная возможность продвигать и поддерживать больше талантливых ребят, – сказал Алексей Баранов. – В 2018 году получателями губернаторской стипендии стали 15 студентов колледжа, еще один выпускник стал лауреатом губернаторской премии».

«Для нас важно, что в перечень направлений поддержки включена номинация «социально-культурное проектирование». Она поощряет студентов становиться современными профессионалами, активно участвовать в развитии региональных культурных брендов. Таких, как Пушкинский праздник в Берново, ряд областных творческих фестивалей», – добавил он.

«Таким образом, включаются межотраслевые связи, которые повышают востребованность творческого потенциала молодежи в решении значимых вопросов региональной повестки. Например, по развитию туристического событийного календаря Верхневолжья», – пояснил Алексей Баранов.

Развитие системы государственной поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи Тверской области стало главным вопросом заседания регионального Правительства, которое 19 июня провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию назвал формирование целостной системы поддержки творческих способностей детей мощным ресурсом развития нашей страны. В Тверской области поддержка одарённых молодых людей в сфере искусства является одним из ключевых направлений работы», – сказал Игорь Руденя.

В настоящее время в муниципальных образованиях Верхневолжья действует более 60 детских школ искусств и музыкальных школ, в которых насчитывается 15 570 воспитанников, и 3 профессиональные образовательные организации, где учатся 614 человек. На базе Тверского государственного университета свыше 60 будущих педагогов обучаются по направлениям «Музыкальное образование», «Изобразительное искусство».

В Тверской области дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 14,2% детей – на 1,2% больше, чем в среднем по ЦФО. В основном ребята обучаются игре на фортепиано и народных инструментах, живописи, хоровому пению, хореографии.

Одно из ключевых направлений в работе по поддержке юных талантов – предоставление стипендий и премий. В прошлом году по поручению Игоря Рудени в два раза, с 67 до 122, увеличено количество получателей стипендии и премии Губернатора Тверской области, стипендий им. Андреева и им. Лемешева. Также увеличены размеры выплат для одарённых детей.

Для развития юных дарований организованы летний творческий лагерь, постоянно действующий пленэр «Времена года». Проводятся мастер-классы с участием известных российских деятелей культуры и искусства.