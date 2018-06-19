На реализацию проектов ППМИ из бюджета Тверской области в 2018 году направят более 124 млн рублей

На реализацию проектов ППМИ сельским и городским поселениям, а также городским округам Тверскойобласти из регионального бюджета в 2018 году направят более 124 млн рублей. Субсидии муниципальным образованиям были распределены на заседании Правительства Тверской области, которое 19 июня провел Губернатор Игорь Руденя.

«Программа поддержки местных инициатив настолько востребована в тверском регионе, что необходимо увеличивать масштабы ее реализации и объемы финансирования. Очень важно, что жители сами определяют, какие проекты необходимо реализовать и вкладывают в это собственные деньги», - отметил Игорь Руденя.

В 2018 году планируется реализовать 204 проекта ППМИ в 142 поселениях и 60 проектов в 6 городских округах.

Победители отбирались по ряду критериев, в том числе учитывалась доля софинансирования из местных бюджетов – не менее 10% и от населения – не менее 5%. В 2017 году средняя доля софинансирования от местных жителей впервые с 2013 года превысила 15%. В 2018-ом году она составила 15,1%.

Большинство проектов направлены на решение вопросов, связанных с водоснабжением и освещением, приведением в порядок дорог, мест захоронения, ремонтом учреждений культуры, обустройством детских и спортивных площадок, благоустройством территорий, обеспечением пожарной безопасности.

Программа поддержки местных инициатив стартовала в Тверской области в 2013 году. С этого времени почти в пять раз увеличилось количество реализованных инициатив: с 53 в 2013-м до 237 в 2017-м.

Опыт Тверской области в реализации ППМИ получил высокую оценку на российском и международном уровнях. В частности, отмечен Советом Федерации РФ и Общественной палатой РФ как пример эффективной работы в сфере развития местного самоуправления.

Главным вопросом заседания Правительства Тверской области стало развитие системы государственной поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи региона.

В настоящее время в муниципальных образованиях Верхневолжья действует более 60 детских школ искусств и музыкальных школ, в которых насчитывается 15 570 воспитанников, и 3 профессиональные образовательные организации, где учатся 614 человек.

В Тверской области дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 14,2% детей – на 1,2% больше, чем в среднем по ЦФО. В основном ребята обучаются игре на фортепиано и народных инструментах, живописи, хоровому пению, хореографии.

В прошлом году по поручению Игоря Рудени в два раза, с 67 до 122, увеличено количество получателей стипендии и премии Губернатора Тверской области, стипендий им. Андреева и им. Лемешева. Также увеличены размеры выплат для одарённых детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области