Людмила Юга: Нельзя оставлять творческую молодежь один на один с рынком

Заслуженный художник России Людмила Юга прокомментировала итоги заседания Правительства Тверской области, на котором обсуждались меры по повышению эффективности системы выявления и развития талантов молодёжи.

«Национальная идея живет благодаря искусству. Поэтому нельзя оставлять творческую молодежь без внимания государства», – сказала Людмила Юга.

«Начинающие художники испытывают сильное давление рынка, спроса на массовую интернет-культуру. Их нужно от этого защищать. Поэтому поддержка талантов со стороны региона – это движение в правильную сторону, – добавила она. – Стипендии и премии, организация тематических выставок мотивируют детей развивать свое творчество в интеллектуальном русле, повышать звучание социально-исторической темы в работах. Без этого невозможно расти как художнику, действительно добиваться успеха в любой другой творческой профессии».

Развитие системы государственной поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи Тверской области стало главным вопросом заседания регионального Правительства, которое 19 июня провёл Губернатор Игорь Руденя.

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию назвал формирование целостной системы поддержки творческих способностей детей мощным ресурсом развития нашей страны. В Тверской области поддержка одарённых молодых людей в сфере искусства является одним из ключевых направлений работы», – сказал Игорь Руденя.

В настоящее время в муниципальных образованиях Верхневолжья действует более 60 детских школ искусств и музыкальных школ, в которых насчитывается 15 570 воспитанников, и 3 профессиональные образовательные организации, где учатся 614 человек. На базе Тверского государственного университета свыше 60 будущих педагогов обучаются по направлениям «Музыкальное образование», «Изобразительное искусство».

В Тверской области дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 14,2% детей – на 1,2% больше, чем в среднем по ЦФО. В основном ребята обучаются игре на фортепиано и народных инструментах, живописи, хоровому пению, хореографии.

Одно из ключевых направлений в работе по поддержке юных талантов – предоставление стипендий и премий. В прошлом году по поручению Игоря Рудени в два раза, с 67 до 122, увеличено количество получателей стипендии и премии Губернатора Тверской области, стипендий им. Андреева и им. Лемешева. Также увеличены размеры выплат для одарённых детей.

Для развития юных дарований организованы летний творческий лагерь, постоянно действующий пленэр «Времена года». Проводятся мастер-классы с участием известных российских деятелей культуры и искусства.