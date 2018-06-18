Конкурс «В фокусе - детство»: Лето – это маленькая жизнь!

Незаметно пролетел учебный год, и подкралось долгожданное лето – самая счастливая пора для детей. Детям –радость, а перед родителями встал вопрос,как организовать летний отдых для детей, особенно в сельской местности. А выход есть! Это лагерь дневного пребывания при школе.

На сегодняшний день наиболее удобный, дешевый и для многих единственный выход из положения. В нашем лагере «Берёзка», открытом при школе п.Первое Мая, ребенок не отрывается от семьи, находится под присмотром знакомых педагогов, вовремя накормлен, занят интересными делами, а вечером и в выходные дни ребенок дома, в кругу семьи.

Наш лагерь начал работу с1 июня, и школа превратилась в маленькую счастливую страну со своими заботами и радостями, где можно повеселиться, узнать что-то новое, подружиться, а наши воспитатели стараются им в этом помочь. Этим летом наш лагерь посещают 77 учащихс: 42 ребёнка от 6,5 лет до11лет посещают лагерь «Берёзка», а 35 учащихся с 12до 17 лет - трудовое объединение.

Начальником лагеря совместно с воспитателями составлена увлекательная познавательная программа. Ежедневно проводится увлекательное путешествие то в страну сказок, то по музыкальным страницам, то по родному краю, то по страницам книг, проводятся спортивные конкурсы, конкурсы эрудитов, викторины, лагерные спартакиады, беседы и экологические акции.

Старшеклассники приводят в порядок территорию школы: скашивают траву, очищают бордюры дорожек, ухаживают за памятником воинам Великой Отечественной войны, а ещё они в качестве вожатых помогают нашим воспитателям в организации мероприятий.

Очень запомнился малышам квест «Приключение незнайки», конкурс рисунков на асфальте «Лето –это маленькая жизнь», праздник открытия лагеря, экологическая акция «Чистый школьный двор», «Весёлые старты», экскурсия в пожарную часть №73 «В гости весело идём». До конца лагерной смены наших ребят ожидают ещё не менее интересные мероприятия.

В лагере у нас работают творческие, талантливые, любящие детей воспитатели. Необычные конкурсы, и мероприятия, проводимые ими, помогают детям раскрыть свои таланты.

Каждый день ребята получают полноценное питание. Разнообразные и вкусные блюда готовят для них повара. В рационе у нас всегда есть фрукты, соки, салаты из свежих овощей.

Вот так кипит в нашем лагере летняя жизнь! Как поётся в песне: «Лето – это маленькая жизнь!»…

Редколлегия газеты МБОУ СОШ поселка Первое Мая

«Школьный меридиан»