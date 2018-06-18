Конкурс «В фокусе - детство»: Лето – это маленькая жизнь!

posted by Максим Малахов on пн, 06/18/2018 - 18:50
 
 
Незаметно пролетел учебный год, и подкралось долгожданное лето – самая счастливая пора для детей.  Детям –радость, а перед родителями встал вопрос,как организовать летний отдых для детей, особенно в сельской местности. А выход есть! Это лагерь дневного пребывания при школе.
На сегодняшний день наиболее удобный, дешевый и для многих единственный выход из положения.  В нашем лагере «Берёзка», открытом при школе п.Первое Мая, ребенок не отрывается от семьи, находится под присмотром знакомых педагогов, вовремя  накормлен, занят интересными делами, а вечером и в выходные дни ребенок дома, в кругу семьи.
Наш лагерь начал работу с1 июня, и школа превратилась в маленькую счастливую страну со своими заботами и радостями, где можно повеселиться, узнать что-то новое, подружиться, а наши воспитатели стараются им в этом помочь.  Этим летом наш лагерь посещают 77 учащихс: 42 ребёнка от 6,5 лет до11лет посещают лагерь «Берёзка», а 35 учащихся с 12до 17 лет - трудовое объединение.
Начальником лагеря совместно с воспитателями составлена увлекательная познавательная программа. Ежедневно проводится увлекательное путешествие то в страну сказок, то по музыкальным  страницам, то по родному краю, то по страницам книг, проводятся спортивные конкурсы, конкурсы эрудитов, викторины, лагерные спартакиады, беседы и экологические акции.
Старшеклассники приводят в порядок территорию школы: скашивают траву,  очищают бордюры дорожек, ухаживают за памятником воинам Великой Отечественной войны, а ещё они в качестве вожатых  помогают нашим воспитателям в организации мероприятий.
Очень запомнился малышам квест «Приключение незнайки», конкурс рисунков на асфальте «Лето –это маленькая жизнь», праздник открытия лагеря, экологическая акция «Чистый школьный двор», «Весёлые старты», экскурсия в пожарную часть №73 «В гости весело идём». До конца лагерной смены наших ребят  ожидают ещё не менее интересные мероприятия.
В лагере у нас работают творческие, талантливые, любящие детей воспитатели.  Необычные конкурсы, и мероприятия,  проводимые ими, помогают  детям раскрыть свои таланты.
Каждый день ребята получают полноценное питание. Разнообразные и вкусные блюда готовят для них  повара. В рационе  у нас всегда есть фрукты, соки, салаты из свежих овощей. 
Вот так кипит в нашем лагере летняя жизнь! Как поётся в песне: «Лето – это маленькая жизнь!»…  
 
 
Редколлегия газеты МБОУ СОШ поселка Первое Мая
«Школьный меридиан»