В Тверской области дополнительно направят почти 810 млн рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы

В Тверской области в 2018 году дополнительно планируется выделить 810 млн рублей на повышение зарплат работников образования, социальной поддержки населения, культуры, отдельным категориям специалистов бюджетной сферы в рамках реализации Указа Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Вопрос рассмотрен 18 июня на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Исполнение установленных в «майских» указах Президента целевых показателей в части оплаты труда является абсолютным приоритетом в деятельности Правительства Тверской области. В нашем регионе мероприятия в данном направлении реализуются в полном объёме, в 2017 году достигнуты все показатели», – подчеркнул Игорь Руденя.

В 2018 году из областного бюджета предполагается направить допол нительно 266,7 млн рублей по отрасли «культура». Из них 152,3 млн рублей – субсидии муниципальным образованиям на повышение зарплаты работникам муниципальных учреждений культуры. Более 114,3 млн рублей составит увеличение объема расходов на выполнение госзадания государственным учреждениям культуры, в том числе дополнительного образования детей и организациям среднего профессионального образования.

На повышение оплаты труда работников учреждений социальной защиты населения Тверской области дополнительно выделяется 77,3 млн рублей. На повышение зарплаты врачей, которые работают в таких организациях – 976,2 тыс. рублей, среднего медицинского персонала – 22,4 млн рублей, младшего медперсонала – 37 млн рублей. Дополнительно 2,9 млн рублей направляются на увеличение оплаты труда педагогических работников учреждений соцзащиты населения.

399,1 млн рублей предусмотрено на достижение целевого показателя заработной платы педагогов Тверской области. Из них 48,3 млн рублей направят государственным образовательным организациям, муниципальным образованиям предусмотрено более 349,8 млн рублей, 912,8 тыс. рублей выделят частным общеобразовательным организациям.

Кроме того, 3,3 млн рублей направят Архивному отделу Тверской области для обеспечения достижения в 2018 году целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Пресс-служба Правительства Тверской области