В Тверской области 69 спортсменов получат стипендии Губернатора в 2018 году

posted by Максим Малахов on пн, 06/18/2018 - 15:01
 
 
В 2018 году 69 спортсменов из тверского региона, входящие в основной и юниорский составы сборных команд России, получат финансовую поддержку от области. Ежемесячные выплаты будут осуществляться в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области.
«В регионе обязательно должна быть система моральной и материальной мотивации спортсменов», – считает Губернатор Игорь Руденя.
Из 69 стипендиатов  40 входят в основные сборные команды РФ, 29 человек – в юниорские. Наибольшее количество спортсменов представляют регион в  гребле на байдарках и каноэ (22 человека), академической гребле (11 человек) и спорте глухих – хоккее (13 человек). Другие спортсмены представляют спортивную борьбу, дзюдо, бокс, легкую атлетику, велосипедный спорт, лыжные гонки, конькобежный спорт.
Ежемесячный  размер стипендии для спортсменов, входящих в основной состав сборных, составляет 11000 рублей, членов резервного состава сборной – 7500 рублей, членов молодежной или юниорской команды – 5700 рублей.
Стипендии Губернатора Тверской области присуждаются с 2004 года. Финансовая поддержка назначается спортсменам, в том числе с инвалидностью, которые входят в сборные команды РФ, резерв основного состава и юниорский состав (до 24 лет) по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
 
 
  Пресс-служба Правительства Тверской области
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