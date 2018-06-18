В Тверской области 69 спортсменов получат стипендии Губернатора в 2018 году

В 2018 году 69 спортсменов из тверского региона, входящие в основной и юниорский составы сборных команд России, получат финансовую поддержку от области. Ежемесячные выплаты будут осуществляться в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области.

«В регионе обязательно должна быть система моральной и материальной мотивации спортсменов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Из 69 стипендиатов 40 входят в основные сборные команды РФ, 29 человек – в юниорские. Наибольшее количество спортсменов представляют регион в гребле на байдарках и каноэ (22 человека), академической гребле (11 человек) и спорте глухих – хоккее (13 человек). Другие спортсмены представляют спортивную борьбу, дзюдо, бокс, легкую атлетику, велосипедный спорт, лыжные гонки, конькобежный спорт.

Ежемесячный размер стипендии для спортсменов, входящих в основной состав сборных, составляет 11000 рублей, членов резервного состава сборной – 7500 рублей, членов молодежной или юниорской команды – 5700 рублей.

Стипендии Губернатора Тверской области присуждаются с 2004 года. Финансовая поддержка назначается спортсменам, в том числе с инвалидностью, которые входят в сборные команды РФ, резерв основного состава и юниорский состав (до 24 лет) по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Пресс-служба Правительства Тверской области

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