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Игорь Руденя провел оперативное совещание с членами Правительства Тверской области
posted by Максим Малахов
on пн, 06/18/2018 - 13:57
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник, 18 июня, провел традиционное оперативное совещание с членами регионального Правительства.
На совещании обсуждались вопросы корректировки отраслевых государственных программ Тверской области.
Речь также шла об укреплении материально-технической базы центральных районных больниц региона. Игорь Руденя дал поручение ускорить решение вопросов, связанных с закупкой в учреждения медицинских функциональных кроватей.
Кроме того, на оперативном совещании рассмотрены обращения от жителей Тверской области, касающиеся состояния дорог, лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.