Игорь Руденя провел оперативное совещание с членами Правительства Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник, 18 июня, провел традиционное оперативное совещание с членами регионального Правительства.

На совещании обсуждались вопросы корректировки отраслевых государственных программ Тверской области.

Речь также шла об укреплении материально-технической базы центральных районных больниц региона. Игорь Руденя дал поручение ускорить решение вопросов, связанных с закупкой в учреждения медицинских функциональных кроватей.

Кроме того, на оперативном совещании рассмотрены обращения от жителей Тверской области, касающиеся состояния дорог, лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области