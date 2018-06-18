Конкурс "В фокусе - дети":

Урок гигиены

Ребята из летнего лагеря дневного пребывания детей «Родничок» при

МБОУ СОШ №2 г. Конаково 14 июня побывали в гостях в офисе «Орифлейм - Конаково», руководителем которого является Булыга Елена Алексеевна.



Елена Алексеевна провела для ребят урок по гигиене. Цель посещения: напомнить детям и повторить правила личной гигиены и научиться применять в жизни, что особенно актуально в период летних каникул.

В начале занятия, после приветствия и представления, Елена Алексеевна

активировала внимание присутствующих рассказом о том, как правильно ухаживать за руками, телом, полостью рта.

Ребята с удовольствием просмотрели мультипликационный фильм о

предметах личной гигиены. Во время урока в зале царила дружественная

обстановка, в гости к ребятам пришли герои сказок.

слушали Елену Алексеевну, активно участвовали в конкурсах, играх, помогали друг другу при выполнении различных заданий.

Урок по гигиене произвел благоприятное впечатление на всех участников, цель и задачи были достигнуты – произошло знакомство с правилами личной гигиены в доступной для ребят форме, в форме игры. Воспитатели - учителя отметили, что знания, полученные в процессе урока, будут использованы ими в дальнейшей работе. Ребята ушли с мероприятия с массой положительных впечатлений и получили от Елены Алексеевны небольшие подарки, которые помогут ребятам в соблюдении личной гигиены.

Воспитатели и ребята сердечно благодарят Булыгу Е.А. за необычный урок и внимание.