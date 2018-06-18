Конкурс "В фокусе - дети": Урок гигиены

posted by Максим Малахов on пн, 06/18/2018 - 13:46

Конкурс "В фокусе - дети": 
Урок гигиены 
Ребята из летнего лагеря дневного пребывания детей «Родничок» при 
МБОУ СОШ №2 г. Конаково 14 июня побывали в гостях в офисе «Орифлейм - Конаково», руководителем которого является Булыга Елена Алексеевна.

Елена Алексеевна провела для ребят урок по гигиене. Цель посещения: напомнить детям и повторить правила личной гигиены и научиться применять в жизни, что особенно актуально в период летних каникул. 
В начале занятия, после приветствия и представления, Елена Алексеевна 
активировала внимание присутствующих рассказом о том, как правильно ухаживать за руками, телом, полостью рта. 
Ребята с удовольствием просмотрели мультипликационный фильм о 
предметах личной гигиены. Во время урока в зале царила дружественная 
обстановка, в гости к ребятам пришли герои сказок. 
слушали Елену Алексеевну, активно участвовали в конкурсах, играх, помогали друг другу при выполнении различных заданий. 
Урок по гигиене произвел благоприятное впечатление на всех участников, цель и задачи были достигнуты – произошло знакомство с правилами личной гигиены в доступной для ребят форме, в форме игры. Воспитатели - учителя отметили, что знания, полученные в процессе урока, будут использованы ими в дальнейшей работе. Ребята ушли с мероприятия с массой положительных впечатлений и получили от Елены Алексеевны небольшие подарки, которые помогут ребятам в соблюдении личной гигиены. 
Воспитатели и ребята сердечно благодарят Булыгу Е.А. за необычный урок и внимание.