Премьеру фильма «Прощаться не будем» посетят известные актеры

18 июня в новом кинотеатре Музея Победы на Поклонной горе состоится премьера фильма тверского режиссера Павла Дроздова «Прощаться не будем». Картина рассказывает о событиях, происходивших в Калинине в годы Великой Отечественной войны.

«Фильм «Прощаться не будем» позволит всем нам лучше узнать прошлое своей земли, рассказать о подвиге калининцев всей России», - отметил Губернатор Тверской области Игорь Руденя на специальном показе картины в Твери в конце прошлого года.

На премьере будут присутствовать снимавшиеся в фильме Андрей Мерзликин, Анна Чурина, Елена Захарова, Александр Робак, Егор Бероев, Анна Пескова, Алена Чехова, Сергей Горобченко, Дагун Омаев, Андрей Чадов, Андрей Смоляков, Артур Ваха, Юрий Кузнецов, Ксения Алферова.

В мероприятии также планируют принять участие руководители федеральных структур, известные режиссеры и продюсеры, представители ветеранских организаций.

Фильм снимался в Твери, активное участие в его создании принимали местные жители.

В декабре прошлого года в преддверии Дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков в Твери прошел специальный показ ленты, в котором приняли участие Губернатор Тверской области, актеры, другие почетные гости.

Создатели и продюсеры картины поблагодарили главу региона за поддержку и личное участие в специальном показе фильма, отметив, что экранизация исторического подвига жителей Тверской области имеет большой потенциал для образования подрастающего поколения, поддержания патриотического духа, сплочения населения.

Фильм получил поддержку Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества. Официальным саундтреком к новому фильму стала композиция в исполнении Николая Расторгуева.

Выход в широкий прокат состоится 21 июня 2018 года и будет приурочен к Дню памяти и скорби.

Пресс-служба Правительства Тверской области

--