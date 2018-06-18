22 июня в Твери пройдет молодежная акция «Памяти павших будьте достойны»

22 июня, в День памяти и скорби, в Твери состоится молодежная патриотическая акция «Памяти павших будьте достойны», посвященная 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

«Мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Тверской край внёс большой вклад в победу над врагом. Ожесточённые бои здесь позволили нашим войскам отстоять Москву и одержать судьбоносную победу под Сталинградом», — отметил Губернатор Тверской области Игорь Руденя на торжествах в честь Дня Победы.

Акция начнется с традиционного митинга у Обелиска Победы в 3:30 утра, перед его началом юнармейцы военно-патриотического объединения десантного профиля «Сокол» заступят на Пост №1.

В митинге примут участие представители Правительства Тверской области, администрации города Твери, ветеранских организаций, молодежных патриотических объединений.

Участники акции зажгут свечи и возложат цветы к подножию Обелиска Победы в знак памяти о солдатах и офицерах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Будет объявлена минута молчания.

В этот же день в рамках акции пройдет автобусный рейд памяти по воинским захоронениям города Твери. Он начнется в 11:30 от Обелиска Победы и продлится четыре часа. В рейде планируют принять участие члены военно-патриотических клубов города Твери, ветераны Великой Отечественной войны. На каждом из девяти воинских захоронений пройдут памятные мероприятия и возложение цветов.

Пресс-служба Правительства Тверской области