В Тверской области планируется провести централизацию системы летних загородных лагерей

В Тверской области планируется создать централизованную систему подготовки детских загородных лагерей к летней оздоровительной кампании, что позволит обеспечить детям из всех муниципалитетов равные возможности для отдыха в период каникул. Об этом Игорь Руденя заявил в эфире программы «Разговор с Губернатором», которая вышла на телеканале «Россия-1» (Тверь) 16 июня.

«Мы провели большую работу по подготовке загородных лагерей к текущему сезону, в процессе которой увидели, что уровень подготовки отличается в разных муниципальных образованиях. Важное значение имеет и содержательное наполнение отдыха детей. Это встречи с ветеранами, другими уважаемыми людьми», - отметил Игорь Руденя.

Как добавил глава региона, до 1 сентября будет проработана возможность восстановления централизованной системы подготовки лагерей и организации летнего отдыха. Следствием этого может быть переподчинение всех загородных лагерей одному государственному органу.

В этом году на организацию летнего отдыха и оздоровления детей в консолидированном бюджете Тверской области предусмотрено около 675 млн рублей. Муниципальным образованиям предоставлены субсидии из областного бюджета на организацию летнего отдыха, на укрепление материально-технической базы лагерей в размере более 100 млн рублей.

Планируется, что летом смогут отдохнуть и поправить здоровье более 82 тысяч детей Тверской области. Ребята из многодетных и приемных семей, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают путёвки в лагеря бесплатно. Кроме того, свыше 12 тысяч детей смогут поправить здоровье в санаториях, а более 3,5 тысяч подростков подработать.

В течение летних каникул действуют 23 загородных оздоровительных лагеря, 531 лагерь с дневным пребыванием, 64 лагеря труда и отдыха, 29 палаточных, также проходят многодневные походы.

В ходе разговора также речь шла об итогах Петербургского международного экономического форума, реализации программы формирования комфортной городской среды, газификации населенных пунктов.

В блоке социальных вопросов обсуждалась реализация «демографического пакета» Президента РФ, поддержка молодых семей в части приобретения жилья. В текущем году финансирование из областного бюджета по этому направлению увеличено в 6 раз. Планируется, что поддержку получат более 200 молодых семей. Среди других тем - организация летнего отдыха детей, мероприятия по укреплению материально-технической базы школ.

Жители региона также интересовались вопросами миграционной политики, консолидации муниципальных активов в сфере ЖКХ, электроснабжения населенных пунктов, реализации программы местных инициатив, ремонта дорог.

Целый ряд вопросов касался транспортного сообщения. Как подчеркнул Игорь Руденя, Министерству транспорта Тверской области дано поручение разработать и реализовать комплекс мер для обеспечения регулярного транспортного сообщения в каждом муниципальном образовании, а также с Тверью.

Пресс-служба Правительства Тверской области