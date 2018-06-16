Игорь Руденя: работу по внедрению электронной очереди в медицинских учреждениях Тверской области планируется завершить в следующем году

Масштабную работу по внедрению электронной очереди в медицинских учреждениях Тверской области планируется завершить в следующем году. Об этом Игорь Руденя сообщил в эфире программы «Разговор с Губернатором», которая вышла на телеканале «Россия-1» (Тверь) 16 июня.

«Мы планируем ввести полноценную систему электронной записи в медицинских учреждениях региона. Сейчас такая программа уже работает в ряде учреждений. Когда проект будет реализован в полном объеме, любой житель области сможет записаться к врачу на удобное для себя время», - отметил Игорь Руденя.

В этом году Тверская область получила межбюджетный трансферт в 78 млн рублей для внедрения информационных систем в учреждениях здравоохранения. Это второе место среди субъектов РФ по размеру федеральной помощи. Реализация проекта позволит вести документацию в электронном виде, в том числе медицинских карт пациентов, обеспечить дистанционную запись на прием к врачу через портал госуслуг.

На данный момент в Единую медицинскую информационную систему включено 55 государственных медицинских организаций, или 74%.

С ноября прошлого года реализуется пилотный проект информатизации здравоохранения в городе Твери, в который вошли 7 учреждений. В рамках проекта с начала этого года сделано почти 100 тысяч электронных записей на приём к специалистам.

Кроме того, в 2018 году на капитальный ремонт учреждений здравоохранения в муниципалитетах выделено свыше 280 млн рублей. Капитальный ремонт и проектные работы охватят 44 объекта. Это поликлиники, отделения центральных районных больниц. При отборе объектов учитывались, прежде всего, обращения жителей и состояние зданий. Все работы будут проводиться под строительным контролем.

В 2018 году планируется закупка оборудования для ЦРБ (7 аппаратов УЗИ, 5 аппаратов искусственной вентиляции легких, установки для исследования кровеносных сосудов, 2 реанимобиля для санитарной авиации и 2 машины скорой помощи, 13 стоматологических установок).

В ходе разговора также речь шла об итогах Петербургского международного экономического форума, реализации программы формирования комфортной городской среды, газификации населенных пунктов.

В блоке социальных вопросов обсуждалась реализация «демографического пакета» Президента РФ, поддержка молодых семей в части приобретения жилья. В текущем году финансирование из областного бюджета по этому направлению увеличено в 6 раз. Планируется, что поддержку получат более 200 молодых семей. Среди других тем - организация летнего отдыха детей, мероприятия по укреплению материально-технической базы школ.

Жители региона также интересовались вопросами миграционной политики, консолидации муниципальных активов в сфере ЖКХ, электроснабжения населенных пунктов, реализации программы местных инициатив, ремонта дорог.

Целый ряд вопросов касался транспортного сообщения. Как подчеркнул Игорь Руденя, Министерству транспорта Тверской области дано поручение разработать и реализовать комплекс мер для обеспечения регулярного транспортного сообщения в каждом муниципальном образовании, а также с Тверью.

Пресс-служба Правительства Тверской области