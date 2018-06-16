Правительство Тверской области готово оказать содействие в решении вопроса с печным отоплением в школе № 3 города Торопца

Правительство Тверской области готово помочь администрации Торопецкого района в переводе школы № 3 с печного на центральное отопление. Об этом Игорь Руденя сообщил в эфире программы «Разговор с Губернатором», которая вышла на телеканале «Россия-1» (Тверь) 16 июня.

С просьбой подключить образовательное учреждение к центральному отоплению обратилась жительница Торопца Евгения Шувалова. В школе обучаются 270 детей. Общая стоимость капитального ремонта системы отопления составляет более 3 млн рублей.

«Торопец является историческим городом. Там большинство зданий имеет статус памятников. Администрации района будет дано поручение рассмотреть возможность проведения необходимых работ в школе. Если нужно сделать специальный проект и решение, выделим средства», - отметил Игорь Руденя.

Кроме того, глава региона напомнил, что уже на следующий год запланировано строительство нового детского сада в Торопце.

Также в программе обсуждалось завершение строительства школ в Степурино Старицкого района и Твери, а также создания единого образовательного комплекса в Хотилово-2.

В ходе разговора также речь шла об итогах Петербургского международного экономического форума, реализации программы формирования комфортной городской среды, газификации населенных пунктов.

В блоке социальных вопросов обсуждалась реализация «демографического пакета» Президента РФ, поддержка молодых семей в части приобретения жилья. В текущем году финансирование из областного бюджета по этому направлению увеличено в 6 раз. Планируется, что поддержку получат более 200 молодых семей. Среди других тем - организация летнего отдыха детей, мероприятия по укреплению материально-технической базы школ.

Жители региона также интересовались вопросами миграционной политики, консолидации муниципальных активов в сфере ЖКХ, электроснабжения населенных пунктов, реализации программы местных инициатив, ремонта дорог.

Целый ряд вопросов касался транспортного сообщения. Как подчеркнул Игорь Руденя, Министерству транспорта Тверской области дано поручение разработать и реализовать комплекс мер для обеспечения регулярного транспортного сообщения в каждом муниципальном образовании, а также с Тверью.

Пресс-служба Правительства Тверской области