Игорь Руденя: Правительственная комиссия одобрила передачу нескольких дорог Тверской области в федеральную собственность

Тверская область получила положительное заключение Правительственной комиссии о передаче нескольких региональных дорог в федеральную собственность. Об этом Игорь Руденя рассказал в эфире программы «Разговор с Губернатором», которая вышла на телеканале «Россия-1» (Тверь) 16 июня.

«Это означает, что дороги будут содержаться и ремонтироваться по федеральным стандартам, и у нас будет возможность направить сэкономленные средства на ремонт других дорог на территории региона», - отметил Игорь Руденя.

Речь идет о трех региональных дорогах, соединяющих Тверь и Ржев, Зубцов и Смоленскую область, Тверь - Калязин и Ярославскую область.

В 2018 году почти четверть средств регионального дорожного фонда, – порядка 1,5 млрд рублей из 6,3 млрд рублей направляется на ремонт дорог местного значения. Кроме того, свыше 323 млн рублей выделили муниципалитеты.

В этом году в программу ремонта включено 127 километров муниципальных дорог и более 300 км дорог регионального значения. При отборе объектов учитывалась социальная и экономическая значимость дорог.

Среди наиболее крупных объектов – участки от федеральной трассы М-10 до Конаково, Бежецк – Кесова Гора – Кашин, Рамешки – Максатиха. Также в программу дорожных работ вошли трассы, обеспечивающие связь Тверской области с соседними регионами, и главные туристические направления. В числе таких объектов – дороги, ведущие к истоку Волги, Берново, Домотканово.

Все ремонтные работы будут производиться в соответствии с региональными стандартами, принятыми в 2017 году.

В ходе разговора также речь шла об итогах Петербургского международного экономического форума, реализации программы формирования комфортной городской среды, газификации населенных пунктов.

В блоке социальных вопросов обсуждалась реализация «демографического пакета» Президента РФ, поддержка молодых семей в части приобретения жилья. В текущем году финансирование из областного бюджета по этому направлению увеличено в 6 раз. Планируется, что поддержку получат более 200 молодых семей. Среди других тем - организация летнего отдыха детей, мероприятия по укреплению материально-технической базы школ.

Жители региона также интересовались вопросами миграционной политики, консолидации муниципальных активов в сфере ЖКХ, электроснабжения населенных пунктов, реализации программы местных инициатив, ремонта дорог.

Целый ряд вопросов касался транспортного сообщения. Как подчеркнул Игорь Руденя, Министерству транспорта Тверской области дано поручение разработать и реализовать комплекс мер для обеспечения регулярного транспортного сообщения в каждом муниципальном образовании, а также с Тверью.

Пресс-служба Правительства Тверской области