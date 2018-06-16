В Тверской области гостей «Прямухинских гуляний» угостят ухой из рыбы, выловленной в усадебных прудах

16 июня в усадьбе «Прямухино» в Кувшиновском районе проходят «Прямухинские гуляния» в рамках ежегодного праздника «Бакунинские чтения», посвященного одной из первых в России сестёр милосердия Екатерине Михайловне Бакуниной. Губернатор Игорь Руденя направил приветствие гостям и организаторам мероприятия.

«Неоспорим вклад сестры милосердия Екатерины Бакуниной в развитие системы здравоохранения в нашей стране, укрепление патриотических традиций тверского края. Не сомневаюсь, что «Прямухинские гуляния» будут способствовать сохранению преемственности поколений, воспитанию молодежи на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Послужат укреплению туристского потенциала Кувшиновского района и всего региона», – говорится в приветственном адресе от Игоря Рудени.

В Свято-Троицком храме в Прямухино в этот день состоится богослужение в память о дворянском роде Бакуниных. Пройдут концерты духовной музыки и русского романса с участием Губернаторского камерного хора «Русский партес», солистов Тверской академической областной филармонии. На открытых площадках выступят народные коллективы и исполнители, откроется гастрономическая ярмарка, выставка ремёсел. Гостей праздника будут угощать горячей ухой из рыбы, выловленной в прямухинских прудах. Также можно будет прогуляться по памятным местам усадьбы, посетить музей Бакуниных.

«Бакунинские чтения» организованы благотворительным фондом «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной», отделом культуры Тверской епархии, администрацией Кувшиновского района при поддержке Фонда Президентских грантов и при участии Тверского государственного объединенного музея.

Бакунинский праздник в этом году впервые проходит в три этапа. 15 июня в Славянском зале Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького состоялась научно-краеведческая конференция «Тверская дворянская усадьба: история и современность». На чтениях состоялась презентация нового альбома Фонда Екатерины Бакуниной «Усадьба Бакуниных «Прямухино», выпущенного в 2018 году при поддержке Фонда Президентских грантов.

Праздник продолжится 17 июня в Поведском поречье, где пройдут «Встречи на Поведи». Гости праздника смогут посетить памятные места в деревнях Торжокского района Трубино, Казицыно (имение Е.М. Бакуниной), Осташково, селе Поведь.

Пресс-служба Правительства Тверской области