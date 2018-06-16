Игорь Руденя ответил на вопросы жителей Тверской области в эфире телеканала «Россия-1»

16 июня в эфир телеканала «Россия-1» (Тверь) вышла программа «Разговор с Губернатором», в ходе которой Игорь Руденя ответил на вопросы жителей тверского региона, которые поступили по телефону и на официальных страницах «Вести – Тверь» в социальных сетях

В начале разговора глава региона отметил, что Правительство Тверской области рассчитывает на конструктивное сотрудничество с обновленным Правительством Российской Федерации в решении актуальных для региона вопросов.

«Сформировано новое Правительство страны. В его состав вошли люди, неравнодушные к тверскому региону, которые и раньше оказывали нам поддержку. С некоторыми министрами мы уже обсудили конкретные вопросы взаимодействия. В частности, по ремонту дорог, строительству Западного моста, детской областной больницы, новых школ, детских садов», - сказал Игорь Руденя.

В ходе программы речь шла об итогах Петербургского международного экономического форума, на котором был подписан ряд перспективных для региона соглашений, реализации программы формирования комфортной городской среды, газификации населенных пунктов. В частности, в ходе эфира глава региона, отвечая на звонок телезрителя, дал поручение рассмотреть возможность газификации деревни Протасово Калининского района, техническая возможность для этого уже имеется.

В блоке социальных вопросов обсуждалась реализация «демографического пакета», предложенного Президентом России Владимиром Путиным, поддержка молодых семей в части приобретения жилья. В текущем году финансирование из областного бюджета по этому направлению увеличено в 6 раз. Планируется, что поддержку получат более 200 молодых семей. Среди других тем - организация летнего отдыха детей, мероприятия по укреплению материально-технической базы школ, развитие здравоохранения в районах.

Жители региона также интересовались вопросами миграционной политики, консолидации муниципальных активов в сфере ЖКХ, электроснабжения населенных пунктов, реализации программы местных инициатив, ремонта дорог.

Целый ряд вопросов касался транспортного сообщения. Как подчеркнул Игорь Руденя, Министерству транспорта Тверской области дано поручение разработать и реализовать комплекс мер для обеспечения регулярного транспортного сообщения в каждом муниципальном образовании, а также с Тверью. Этот комплекс должен включать в себя финансовое оздоровление муниципальных транспортных предприятий, обновление автобусного парка и борьбу с незаконными перевозками.

Отдельное внимание было уделено сфере сельского хозяйства, а именно итогам посевной кампании. На проведение весенних полевых работ в 2018 году сельхозтоваропроизводителям региона была оказана государственная поддержка. Ими уже получено 812 млн рублей, что на 352 млн рублей больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Пресс-служба Правительства Тверской области