В Кашине проходит «Праздник скорости»

16 июня в Кашине проходит очередной «Праздник скорости». Он объединит любителей автомотоспорта со всей области, а также гостей из Москвы, Московской и Ярославской областей.

«Событийный туризм в Тверской области привлекает внимание все большего количества жителей и гостей региона. На развитие этого направления нужно ориентироваться в дальнейшей работе», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Мероприятие является «семейным праздником». В этот день всех гостей ждет обширная детская программа, возможность сфотографироваться на различных мотоциклах, прокатиться на самодельных вездеходах, поучаствовать в мастер-классах. Также в рамках «Праздника скорости» проводится Кубок главы Кашинского района по мотоджимхане, показательные выступления стандрайдеров и картингистов, выступление рок- групп. В этом году хэдлайнером будет группа «7Б» с её хитами «Молодые ветра» и «Город на Неве».

Начнется праздник с проезда колонны авто-мототехники по улицам города и возложением цветов к обелиску Победы в центре Кашина. Далее все участники перемещаются на площадку, где будут происходить основные события.

В прошлом году «Праздник скорости» посетили гости из Москвы, Твери, Осташкова, Торжка, Вышнего Волочка, Удомли, Бологое, Бежецка, Ярославля, Углича, Дмитрова, Калязина и Кесовой Горы.

Пресс-служба Правительства Тверской области

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