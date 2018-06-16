Игорь Руденя в Российской академии художеств посетил выставку, посвящённую 90-летию Валентина Сидорова

15 июня Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил выставку в Российской академии художеств в Москве, посвящённую 90-летию Народного художника СССР, академика Академии художеств СССР и Российской академии художеств, живописца, писателя и педагога Валентина Сидорова. О представленных на выставке картинах главе региона рассказал сам мастер. Также в ходе общения прозвучала идея создать в Тверской области музей искусства.

В экспозицию вошли более 100 произведений художника разных лет из коллекций Тверской областной картинной галереи, Городского музея г. Саров, частных собраний и самого автора.

«Жизнь и творчество Валентина Михайловича отражают философию жизни российского человека – трудиться, находиться в гармонии с природой. Сегодня, когда мы говорим о человеке труда, его произведения особенно актуальны», – сказал Игорь Руденя представителям СМИ по итогам осмотра выставки.

«Эта выставка посвящена тверскому краю. Все, что я делаю, это все про тверскую землю. Я никогда не писал картины по заказу, я писал картины только по велению своей души. Здесь мои эмоции, воспоминания», – отметил Валентин Сидоров.

Валентин Михайлович Сидоров встретил 90-летний юбилей 5 мая в Тверской области, на знаменитой Академической даче в Вышневолоцком районе, художественным руководителем которой он был в 1960-1966 годах. В этот день проходил арт-фестиваль «Пленэр на «Академичке», который собрал начинающих и опытных живописцев, жителей и гостей региона.

7 июня в Тверском городском музейно-выставочном центре состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 90-летию живописца, писателя и педагога. За многолетний труд и большой вклад в сохранение и приумножение духовного и культурного наследия Тверской области Губернатор Игорь Руденя наградил Валентина Сидорова знаком «Во благо земли Тверской».

В рамках 90-летия мастера в июне в Твери открылась выставка «Тихая моя Родина» – проект Московского союза художников. В экспозицию вошли работы самого Валентина Сидорова, а также известных столичных живописцев, многие из которых являются учениками Валентина Михайловича.

Жизнь и творчество Валентина Сидорова тесно связаны с Верхневолжьем. В деревне Сорокопенье в Конаковском районе он провёл детство и начал рисовать. На тверской земле были написаны известные полотна художника «На теплой земле», «Пора безоблачного неба», «День Победы» и другие.

Произведения Валентина Сидорова представлены в крупнейших отечественных музеях, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, многих музеях и картинных галереях РФ, стран СНГ, а также зарубежных музеях и частных коллекциях.

Валентин Сидоров – обладатель высоких наград: ордена «За Заслуги перед Отечеством» IV и III степени, Ордена почета, Благодарности Президента РФ, Международной премии имени Шолохова, Золотой Пушкинской медали «За вклад в культуру и искусство», ордена Франциска Скорины, является лауреатом Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР им. Репина.

Пресс-служба Правительства Тверской области