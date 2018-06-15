С - сильные Л - ловкие О - отважные Н - непобедимые в спортивной школе!!!



Лето – время игр, развлечений, снятия накопившегося за год напряжения, восполнение израсходованных сил, восстановления здоровья - это период ярких впечатлений!

Вот и в этом году, а в прочем это случается каждое лето, в стены нашей Детско-юношеской спортивной школы «Единоборств» пожаловал большой и любимый юными спортсменами «СЛОН». Это название нашего летнего профильного лагеря спортивной направленности, где ребята не только с интересом проводят время, но еще и поддерживают свою физическую форму, продолжая тренироваться и соревноваться по самбо и дзюдо, участвуют в различных спортивных соревнованиях и эстафетах в рамках Программы лагеря. Тема лагеря, конечно, выбрана спортивная: «Летняя олимпиада-2018», ребята придумали себе страну, которую они представляют на Олимпиаде, президента этой страны, эмблему и гимн. В течении всей смены каждая страна участвует в различных олимпийских играх и награждает своих олимпийских чемпионов.

Безусловно продуманы культурно – массовые и спортивные мероприятия в смене, посвященные тематическим и памятным дням, а таких дней в июне не мало – это и День защиты детей, и Всемирный день без табака, и Пушкинский день, день России, День памяти и скорби, Международный день борьбы с наркоманией, Международный Олимпийский день, день молодежи и др.

К примеру, в День без табака, а он прошел у нас 5 июня, каждый отряд сочинил кричалку о влиянии курения на организм, подготовили сценическую постановку о вреде курения, спели частушки и показали сказку про Муху-Цокотуху, которая пристрастилась к сигаретам и что в итоге из этого вышло, все получилось очень весело и поучительно! Затем провели конкурс рисунков «Мы, против!», познавательную беседу и викторину о вредных привычках.

В Пушкинский день, 6 июня, прошел интересный конкурс чтецов, на котором некоторые ребята удивили знаниями стихов великого русского поэта. А какие хорошие рисунки получились у ребят по произведениям А.С. Пушкина!

7 июня прошла интересная игра по станциям «Веселый день здоровья!» Отряды должны были пройти все станции и заполнить свой маршрутный лист. Станций было восемь: «спортивная», «народная», «шифровальная», «историческая», «детская», «загадочная», «песенная» и «привычка». Ребята очень старались, торопились, всем хотелось стать первыми, но конечно только самый дружный, самый спортивный и самый смышленый отряд смог победить в этой игре. Ведь работа в команде подразумевает совместные усилия для достижения конечной цели – победы, но, увы работать в команде умеют не многие.

К дню независимости России воспитатели лагеря подготовили увлекательную игру «Поле чудес», она прошла у нас 9 июня, где ребята проверили себя на знания родной страны, родного края, государственных символов. После каждого угаданного слова был увлекательный рассказ о его значении и происхождении. Ребята, к примеру, узнали несколько удивительных фактов о нашей великой реке Волга, которые раньше нигде не слышали и не знали, узнали как жили и работали бурлаки и еще многое другое. Победители игры, в конце игры, конечно получили призы и подарки. Завершили наш праздник торжественным исполнением Гимна нашей страны.

Конечно, кроме этих мероприятий прошло уже много конкурсов, эстафет, соревнований. Ребята уже участвовали в Межлагерной спартакиаде «Чудо-шашаки», где заняли 1место в командном зачете, участвовали в «Летнем фестивале ГТО», где тоже показали себя с наилучшей стороны. Впереди еще «Мини-футбол», «Пионербол» и др. межлагерные соревнования и конкурсы. Программа нашего лагеря насыщена разными спортивно-познавательными развивающими мероприятиями и играми. Мы уверенны, что эти дни пройдут весело, интересно и познавательно.

Счастливое лето – счастливое детство!

#focuschild

Анастасия КОНДРАТ, вожатая лагеря.